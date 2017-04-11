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11 апреля 2017, 15:25
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Чем грозят медные трубы?

В начале апреля в полицию г. Якутска поступило сообщение о краже металлических труб. В ходе оперативно-розыскной работы были установлены подозреваемые – ими оказались двое ранее судимых граждан без определенного места жительства.

Данные лица были задержаны сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №2 при попытке совершения еще одной кражи. На этот раз злоумышленники собирались похитить медные трубы от системы кондиционирования, находящиеся в жилом доме по ул.Петровского, однако были пойманы оперативниками с поличным. Со слов задержанных, они похищали изделия с целью реализации.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела за попытку и за совершение, преступлений, предусмотренных ч.2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В настоящий момент подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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