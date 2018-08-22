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Человек за бортом! Отважные речники спасли тонущих людей на Лене

17 августа «Ленанефть-2020» ПАО «ЛОРП» следовало рейсом Нижнеянск-Сангары и на 107 км реки Лена в условиях ограниченной видимости в тёмное время суток экипажем теплохода были замечены перевернутая лодка и люди в воде. На теплоходе была объявлена тревога «человек за бортом» и направлена спасательная шлюпка к месту опрокидывания лодки. На борт шлюпки были подняты двое людей, которых затем доставили на теплоход, где была оказана необходимая помощь. По просьбе потерпевших доставили их на метеостанцию «Сокол», расположенную на 104 км р.Лена.

По донесению капитана «Ленанефть-2020» Матвея Черепахина, операция была проведена чётко и без промедлений, в такой ситуации важна каждая секунда, человек в холодной воде долго продержаться не может.  Профессиональные действия экипажа комментирует заместитель генерального директора по безопасности судоходства ПАО «ЛОРП» Валерий Степанов: «На всех теплоходах ежегодно, как только экипажам объявляется вооружение, проводятся общесудовые, учебные тревоги «человек за бортом», «борьба с водой», особое внимание уделяется спасению людей на воде, для чего на борту имеются все необходимые спасательные средства».

В текущую навигацию в экипаже «Ленанефть-2020» Пеледуской БТЭФ ПАО «ЛОРП» слаженно работают под руководством капитана — 2 помощника механика Матвея Олеговича Черепахина:  механик — 2 помощник капитана Анатолий Васильевич Байдин, 1 помощник капитана — 1 помощник механика Алексей Николаевич Павлов, курсант Осетровского речного училища электрик судовой Иван Бурнейка,  старший моторист-рулевой, курсант из Благовещенска Виталий Бятов,  моторист-рулевой, курсант из Благовещенска Дмитрий Ежевский,  моторист-рулевой, курсант из  Астрахани Арсен Сеитов, моторист-матрос, курсант из Петрозаводска Илья Палункишкис, судовой повар 1 категории Наталия Николаевна Кирьяк и проводник Каролина Викторовна Ананьева.

Капитану М.О.Черепахину 41 год, он окончил ЯРУ в 2002 году по специальности «техник-судоводитель». Трудовую биографию начал в 1994 году рулевым мотористом т/х «Обь», затем был третьим –третьим т/х «РТ-743», «Иван Москвитин», 2 помощником капитана и старпомом т/х «Ленанефть-2055», в 2017 году принял «Ленанефть-2020».

Спасены человеческие жизни благодаря оперативным действиям и ответственности экипажа,судоводители ПАО «ЛОРП» обращаются к судоводителям маломерных судов – не выезжайте в штормовую погоду и в тёмное время суток, судоводители не всегда могут обнаружить  вас прийти на помощь.

Источник: Пресс-служба ПАО «ЛОРП».
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