Человек труда Петр Баттахов: Надо всегда оставаться оптимистом и идти вперед!

«Эта медаль чемпиона мира по становой тяге среди ветеранов. В Курске проходил в прошлом году. Я там поднял штангу весом 200 кг и стал рекордсменом мира по пауэрлифтингу в своей возрастной категории. А это медаль чемпиона открытого чемпионата СНГ в г. Хабаровске. В январе этого года», — перебирает охапку медалей Петр Петрович Баттахов.

Мастер спорта РС (Я) по мас-рестлингу и по борьбе хапсагай, Петр Петрович воспитал 2 мастеров спорта и 5 кандидатов в мастера спорта по мас-рестлингу, одного чемпиона по якутскому пятиборью на Играх Манчаары. Сегодня он сам тренируется в Республиканском Центре национальных видов спорта им. В. Манчаары «Модун». Отличный спортсмен, высококвалифицированный судья, умелый организатор, Петр Баттахов пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди спортивной общественности, но героем статьи он стал не из-за своих спортивных достижений, хотя немногие атлеты могут похвастаться такими победами.

Петр Петрович более 15 лет работает на городском транспортном маршруте № 20. Символично, что именно 21 апреля, в День местного самоуправления в РФ, он отмечает свой 65-летний юбилей. С замечательным праздником его поздравляют коллеги, друзья и семья.

«У горожан сложилось такое мнение, что водители и предприниматели маршрутных автобусов думают о себе и занимаются зарабатыванием денег, но это не так. Коллектив 20 маршрута принимает участие в общественной жизни города. Более 10 лет поддерживаем Детский туберкулезный центр, оказываем материальную помощь. Очень рады, что в нашем коллективе работает такой человек, очень интересная личность – Петр Петрович Баттахов. Он – настоящий пример подражания для молодежи. Муж, отец четверых детей, дедушка четверых внуков, летом с супругой отметят 40 лет совместной жизни. В лице коллектива маршрута № 20 и НП «СоюзАвто» от всей души хочу поздравить Петра Петровича с юбилеем, пожелать всего самого лучшего, здоровья и успехов в спорте», — говорит руководитель маршрута № 20 Виталий Илькун.

«Работал в школе, учителем физики. Вышел на пенсию за выслугу лет и стал предпринимателем. Не знающему человеку кажется, что работа водителя маршрутного автобуса легкая, но это не так. Раньше мы с раннего утра занимали очередь на «конечке», чтобы выйти на работу, некоторые водители там ночевали. А сейчас уже пятый год работаем по графику, маршрут отслеживается при помощи GPRS. Дороги стали намного лучше. Строится много жилых домов и социальных объектов. Иногда езжу по городу и думаю, что попал в какое-то другое место. Так хорошо у нас в Якутске стало. Раньше по нашему маршруту в район Кирзавода трудно было проехать, особенно весной и осенью. А сейчас там прекрасная дорога. И пассажиры стали вежливы, культура у людей растет.

С малых лет занимаюсь спортом, в молодости увлекался национальными видами. Мастер спорта по перетягиванию палки и мастер спорта по борьбе хапсагай. В последнее время увлекся пауэрлифтингом в своей возрастной группе. В прошлом году съездил в г. Курск, где стал чемпионом мира по становой тяге. Поднял вес 200 кг и установил мировой рекорд. В начале 2017 года участвовал в открытом чемпионате содружества независимых государств в г. Хабаровске. Там я улучшил свое достижение. Кроме этого, являюсь судьей международной категории по мас-реслингу. Сейчас этот вид спорта переживает бурное развитие. Проводятся различные соревнования на уровне мира, Европы, Азии и континентов. Я в них всегда участвую и как спортсмен, и как судья.

Благодарен своим родителям, за то, что подарили мне такую силу. Отец был участником Великой Отечественной войны. Воевал под Курском, чудом выжил на Курской дуге. Ему разорвало живот, пришел с войны инвалидом, но даже с таким здоровьем косил по 2 гектара в день», — вспоминает Петр Петрович.

Дети и внуки тоже пошли в сильного отца и деда. Младший сын живет в Москве, кандидат юридических наук. Пишет докторскую диссертацию. Он хорошо борется по хапсагаю. Один из внуков занимается боксом. В 2015 году стал бронзовым призером по боксу на Дальнем Востоке, заканчивает школу и планирует заняться профессиональным спортом, чем дедушка очень гордится.

«Лучший совет в жизни — никогда не опускать руки. Конечно, трудности встречаются, но надо всегда оставаться оптимистом и идти вперед», — улыбается и говорит в завершение разговора Петр Петрович.