Человек с ограниченными возможностями здоровья сломал таз в стоматологии Якутска

Мужчина на инвалидной коляске пришел на прием к стоматологу и, пытаясь найти кабинет в темноте, упал с лестницы с высоты двух метров. Об телеканалу «Якутия 24» сообщили в региональной общественной организации «Движение без барьеров».

Инцидент произошел в стоматологии по улице Орджоникидзе города Якутска. Клиника расположена в офисном здании, где отсутствует пандус и нет кнопки вызова. Мужчина смог попасть внутрь здания благодаря помощи прохожих.

«Когда добровольные помощники ушли, гражданин стал искать кабинет и заехал в темную часть коридора. Это оказалась лестница с запасным выходом, однако в темноте мужчина не сориентировался и упал с высоты двух метров. В результате падения мужчину накрыло коляской. С помощью людей ему удалось выбраться, и в шоковом состоянии он попал к стоматологу. Однако во время приема пострадавшему стало плохо, ему вызвали скорую помощь», — сообщили телеканалу.

Мужчине диагностировали переломы тазовой кости в нескольких местах. Он написал заявление в прокуратуру и обратился к активистам общественной организации «Движения без барьеров».

«Состояние доступной среды в нашей республике оставляет желать лучшего. Нарушаются правила пожарной безопасности, когда отсутствует или не горит световое табло «Выход». А будь оно в исправности, то гражданин наверняка не получил бы травму. При помощи мэрии Якутска мы привлечем владельцев здания к созданию условий доступной среды на этом объекте», — сказал лидер движения Афанасий Лаптев.

Известно, что пострадавший является параспортсменом, призером и чемпионом РФ по стрельбе из лука.