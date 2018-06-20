Человек, похожий на председателя избирательной комиссии, застукан за интересным занятием?

Намедни некий блогер под псевдонимом разразился попыткой анализа, почему дорожают авиабилеты. Тема благодарная и очень актуальная, особенно сейчас, в период отпусков и каникул. Но! Статья получилась слишком субъективной. Анонсировав попытку анализа составляющей дороговизны авиабилетов, автор не пошел дальше аэропорта. В статье приведены целый ряд фото пустых залов аэропорта.

Признаться, я удивлена. Потому что сама часто путешествую, как и вся моя семья, друзья, и часто бываю в аэропорту Якутска. Его я воспринимаю как оживленное, многолюдное место, связанное со многими радостными событиями. Оказывается, бывают и периоды затишья. Ну и ладно, это не повод ставить под вопрос актуальность аэропорта в нашей огромной республике, во многие населенные пункты которой можно добраться только авиацией.

Эмоционально посетовав по поводу малолюдности аэропорта Якутска, автор совершенно съехал с темы тарифов, а ведь как обещал! И начал с раздражением описывать социальное мероприятие «Нас много – мир один», проведенное коллективом аэропорта в местности Три сэргэ, то есть у въезда в город. Ничего позитивного в этом мероприятии для детей автор не увидел, и разразился очередной порцией негатива.

Да полно! В аэропорту ли дело? Что-то тут нечисто?

И то сказать! Чего не написал автор, дополнили комментарии, видимо, не чужих ему по духу пользователей. Согласным хором, хотя нет, трио, они стали полоскать имя директора аэропорта Николая МЕСТНИКОВА. Читатель помнит, что 9 сентября предстоят выборы в Ил Тумэн, а МЕСТНИКОВ, убедительно выиграв праймериз «Единой России» заявил о себе как кандидате в депутаты от Гагаринского округа.

Фото из интернета.

К слову сказать, праймериз ЕР по данному округу прошел не без вопросов.

Фото с сайта Блокнот Якутск

Вот как описывает эти события сайт Тайга.пост в своей статье, опубликованной в день голосования – 15 апреля 2018 в 17:21: http://bloknot-yakutsk.ru/news/v-yakutii-shtabist-odnogo-iz-kandidatov-na-praymer-961438

Фото с сайта SakhaNews

Этот сайт не единственный. Вот как описывает события Информационное агентство SakhaNews в статье, опубликованной 15 апреля в 17.03: http://www.1sn.ru/208923.html

Иван Данилов. Фото с сайта Якутской городской Думы.

Суть этих публикаций сводится к тому, что начальник одной из избирательных комиссий, а именно той, что располагалась в ЯГИТИ, тезка Ивана ДАНИЛОВА одновременно являлся (по данным некоторых СМИ) замначальником штаба одного из участников праймериза, а именно Ивана ДАНИЛОВА, собственника Строительного рынка Якутска. И именно на этом участке действия избирательной комиссии можно было трактовать как разочаровывающие с точки зрения выборщиков.

Никаких официальных опровержений и уточнений в информационном пространстве в последующем не зафиксировано. За исключением того, что в письме в редакцию тезка Ивана ДАНИЛОВА сообщил, что он не является заместителем начальника избирательного штаба.

Кто скрывается под псевдонимом блогера сказать не берусь, в интернете каждый человек имеет право на анонимность. Но вот приблизительный внешний вид того, кто делал эти самые фотографии, приведенные в посте, установить удалось. При помощи видеокамер, расположенных в аэропорту Якутска, на запрос редакции выяснили, что фото сделаны в субботу вечером. И сделал их мужчина внешним обликом похожий на… председателя той самой скандальной избирательной комиссии?

Смотрите видео.

Возможно, это просто случайное совпадение. Ведь блогер пишет, что на обратном пути из аэропорта он увидел социальное мероприятие. А проходило оно днем 11 июня, то есть в понедельник. Фото же неизвестным фотографом, повторимся, сделаны в субботу вечером.

Акция «Нас много — мир один». Фото с сайта «Вести Якутии».

Может блогер так долго шел или же автор чуть перетасовал события для лучшего усвоения текста и достижения своих целей?

Закон не запрещает делать подобные фотографии и посты в интернете. В конце концов, агитационная кампания официально еще не стартовала.

Но есть этика, профессиональная, да и чисто человеческая.

Праймериз – это не настоящие выборы, и регулируются не законом, а больше – неписаными правилами демократической борьбы. Однако осенью в Якутии предстоят многослойные выборы. И стоит отнестись к формированию участковых комиссий самым тщательным образом.