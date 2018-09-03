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«Человек дела и настоящий профессионал»: Директор Якутского гормолзавода рассказал, почему поддерживает Александра Саввинова

Более 12 лет одно из крупнейших предприятий столицы — Якутский гормолзавод — возглавляет Юрий Иванович Бабенко. По его словам, до нынешнего года в политику идти не хотел, но когда предложили стать доверенным лицом кандидата на пост главы города Якутска Александра Саввинова, то согласился сразу. Свое решение объясняет тем, что успех возможен только тогда, когда за дело берутся профессионалы.

«Я убежден, что из всех кандидатов только Александр Саввинов по своим деловым, человеческим качествам, опыту работы соответствует необходимым для лидера столицы требованиям. Решение участвовать в предвыборной кампании в качестве доверенного лица далось легко, потому что я разделяю взгляды и позиции Александра Александровича.

12 лет во главе крупного производства сформировали во мне четкое убеждение: дело могут двигать только профессионалы. Конечно, у многих есть амбиции, но не все обладают необходимым объемом знаний для деятельности на ответственных и серьезных постах. Безусловно, каждый сам решает, за кого отдать свой голос, но хорошо ли будет, когда руководителем станет тот, кому на вхождение в курс дела понадобится несколько лет? Времени на раскачку нет, перед городом стоят важные проблемы, от решения которых зависит благополучие всех нас», — подчеркнул Юрий Иванович.

По его словам, предвыборная народная программа Александра Саввинова учитывает все ключевые аспекты развития столицы республики: «Предложения — конкретные, масштабные и, что самое главное, отражают пути решения наиболее острых городских проблем, начиная от образования, заканчивая благоустройством. Александр Александрович — руководитель, который хорошо знает городское хозяйство, всегда открыт для предложений и в своей работе всегда руководствуется интересами жителей города Якутска».

Ознакомиться с предвыборной программой кандидата на должность главы городского округа «город Якутск» Саввинова Александра Александровича можно на его личном сайте www.savvinovalexandr.ru

 

Источник: Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность главы городского округа «город Якутск» Саввинова Александра Александровича
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