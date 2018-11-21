АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
-26
Небольшой снегопад
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  65.59
 75.18
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
21.11.2018, 19:36
Путешествия
Не проспите Новый Год! У нас самая лучшая цена на встречу Нового Года в Париже
21.11.2018, 19:25
Экономика
О работе выездной кассы Теплоэнергосервис в г. Ленск
21.11.2018, 19:07
Экология
Сибирские ученые предложили Якутии малые и возобновляемые источники энергии
21.11.2018, 18:49
Политика
В структуре администрации Якутска сократили количество заммэров
21.11.2018, 18:19
Спорт
Человек, без которого мас-рестлинг точно не был тем же, что сейчас
21.11.2018, 18:04
Общество
ГИБДД дежурит на переправе
21.11.2018, 17:56
Происшествия
В Сунтаре 10-летний мальчик спас из огня четверых детей
21.11.2018, 17:40
Культура & Образование
Студентка ЯГСХА награждена дипломом 1 степени международной конференции
21.11.2018, 17:30
Происшествия
Мужчина выронил кошелек. Нашедшему его теперь придется отвечать перед судом
21.11.2018, 17:20
Происшествия
Женщина расправилась с ревнивцем
21.11.2018, 17:13
Происшествия
Виновник смертельного ДТП в Булгунняхтахе — сотрудник УФСИН. Возбуждено уголовное дело
21.11.2018, 17:01
Происшествия
Грабитель-рецидивист напал на женщину
21.11.2018, 16:49
Общество
Школа №35 будет сдана 25 декабря
21.11.2018, 16:37
Якутия
Рассмотрен вопрос создания в Якутии круглогодичного детского центра отдыха «Полярная звезда»
21.11.2018, 16:23
Происшествия
СК назвал предположительную причину пожара, в котором погибли дети
21.11.2018, 16:20
Экономика
График плановых работ энергетиков на 22 ноября
21.11.2018, 16:08
Происшествия
Все в дом: Вор по одному утащил к себе чужие аккумуляторы
21.11.2018, 15:55
Политика
Победители праймериз утверждены кандидатами на муниципальные выборы
21.11.2018, 15:48
Общество
Фотофакт
Аншлаг в День памяти Людмилы Медведевой
21.11.2018, 15:45
Культура & Образование
Три школы Якутска получат имена известных людей
21.11.2018, 15:23
Общество
«АЭБ» вместо «КГФ»: В Якутске переименовали две автобусные остановки
21.11.2018, 15:16
Политика
Резонанс
Виктор Федоров: Алмазные деньги – алмазной провинции
21.11.2018, 15:10
Культура & Образование
В виртуальном музее Google появились редкие фотографии Севера этнографа И.С. Гурвича
21.11.2018, 14:57
Экология
Посещение особо охраняемых природных территорий в Якутии станет платным
21.11.2018, 14:51
Светская хроника
Эксклюзив
Певица Максим отменила все концерты на месяц. В том числе и в Якутске
21.11.2018, 14:43
Экономика
Авиакомпания «Алроса» ожидает поставку самолетов Sukhoi Superjet 100
21.11.2018, 14:36
Происшествия
Реакция СВФУ на сообщение о смерти студента мединститута
21.11.2018, 14:23
Якутия
Парламент Якутии поручил Счетной палате проверить эффективность использования бюджетных средств
21.11.2018, 14:15
Якутск
Антонида Корякина о фестивале «Зима начинается с Якутии»
21.11.2018, 14:00
Культура & Образование
Педагог-новатор Центра «Сосновый бор»
21.11.2018, 13:45
Происшествия
В Алдане невнимательный водитель сбил пенсионерку задним ходом
21.11.2018, 13:30
Общество
6 признаков, что у вас надежные отношения
21.11.2018, 13:15
Культура & Образование
Прояви свой талант, получи приз и сделай доброе дело – приглашаем на конкурс «Навстречу северной Авроры»!
21.11.2018, 13:04
Якутия
Амгинскому улусу высококачественное электроснабжение!
21.11.2018, 13:00
Культура & Образование
Высшая школа музыки Якутии дала концерт в Московской консерватории
21.11.2018, 12:41
Экономика
В закон о недрах предлагается внести изменения
21.11.2018, 12:35
Происшествия
Одна умерла, вторая — в больнице: пьяный водитель сбил пешеходов в якутском селе
21.11.2018, 12:26
Экология
В республике пермское предприятие оштрафовано за запутавшегося в проводах лося
21.11.2018, 12:15
Экономика
Айсен Николаев провел совещание по строительству Ленского моста
21.11.2018, 12:07
Спорт
Фотофакт
ЧМ по мас-рестлингу: Якутск встречает гостей и спортсменов
21.11.2018, 11:56
Якутск
Мэр Якутска о конкурсе «Спасите мой двор»
21.11.2018, 11:42
Происшествия
В Якутии за пять лет в пожарах погибло 45 детей
21.11.2018, 11:27
Якутия
В двух якутских селах введен «сухой закон»
21.11.2018, 11:21
Якутск
Объявление
К сведению горожан: плановые отключения в Якутске на 21 ноября
21.11.2018, 11:08
Судебная хроника
Ревнивая якутянка убила мужа одним ударом ножа
21.11.2018, 10:52
Спорт
Фавориты и «темные лошадки» чемпионата мира по мас-рестлингу
21.11.2018, 10:42
Судебная хроника
В Якутии осужден перевозчик золота на 4 млн рублей
21.11.2018, 10:33
Происшествия
В Якутии пожар унес жизнь мужчины
21.11.2018, 10:21
Красота & Здоровье
Санаторий имени великой женщины
21.11.2018, 10:06
Происшествия
Названа причина пожара в Якутске, где погибли дети
21.11.2018, 9:57
Общество
Резонанс
Реакция бывшего Ил Дархана на заявление властей Якутии -«Надо жить по средствам»
21.11.2018, 9:44
Экономика
«Горячая» линия: Эксперты ответят на вопросы об инвестициях
21.11.2018, 9:21
Происшествия
В Якутске при пожаре погибли два ребенка
21.11.2018, 9:14
Происшествия
«Кладбище» домашних животных шокировало жителей Якутии
21.11.2018, 9:01
Экология
Жителей Якутии приглашают принять участие в создании экопутеводителя
21.11.2018, 0:07
Общество
Сегодня день рождения советника, спортсменки и общественного деятеля
21.11.2018, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Среда 21 ноября 2018
20.11.2018, 23:31
Желток
Эксклюзив
Апельсиновый фреш и именно такое шампанское! Райдер Си Си Кэтч
20.11.2018, 21:04
Политика
Власти Якутии: Надо жить по средствам
20.11.2018, 20:26
Происшествия
Экстра
Замминистра здравоохранения оштрафована на 100 тысяч рублей — СМИ
20.11.2018, 18:43
Политика
Проект бюджета Якутии на предстоящие три года принят в первом чтении
20.11.2018, 17:50
Красота & Здоровье
Голосование на конкурсе «Мисс Мира» уже началось! Поддержим нашу Наталью Строеву!
20.11.2018, 17:40
Финансы
Как получить кредит и открыть вклад: специалисты Алмазэргиэнбанка ответили на вопросы якутян
20.11.2018, 17:30
Культура & Образование
Якутяне могут поддержать НХМ во всероссийском конкурсе «Мой любимый музей — 2018»
20.11.2018, 17:20
Происшествия
В Ленском районе задержали браконьера
20.11.2018, 17:12
Экономика
В арктическом селе Тумат введена в работу новая котельная
20.11.2018, 16:47
Политика
Наталья Чукавина освобождена от должности
20.11.2018, 16:44
Политика
Экстра
Новое кадровое назначение
20.11.2018, 16:33
Общество
Фотофакт
На площади Ленина в Якутске устанавливают главную ёлку республики
20.11.2018, 16:24
Общество
График плановых работ энергетиков на 21 ноября
20.11.2018, 16:14
Происшествия
Работники предприятия «Сокол» жалуются на задержку зарплаты. С предприятием судятся налоговая служба и контрагенты
20.11.2018, 16:09
Культура & Образование
Первый тур «Новой звезды» с участием Kit Jah начнется 23 декабря
Архив новостей
Спорт
21 ноября 2018, 18:19
339

Человек, без которого мас-рестлинг точно не был тем же, что сейчас

Силач, который стоял на высших пьедесталах чемпионатов России, Европы и мира. Один из самых результативных долгожителей и самый известный сегодня мадьыны амгинец Анатолий Баишев рассказал «Спорт Якутии» о том, как начинался его спортивный путь и как выработать в себе чемпионский характер.

— Анатолий, твое имя неразрывно связано с мас-рестлингом. Ты один из людей, благодаря которым сегодня наш национальный вид спорта известен уже на мировом уровне. Как же ты начал заниматься мас-рестлингом? И как вообще пришел в спорт?

— Спорт был всегда частью моей жизни. В детстве занимался вольной борьбой. Помню выигрывал тогда все соревнования в улусе между школами. После школы пошел служить в рядах Советской Армии в Красноярске, в частях ПВО. Во время службы, конечно, тоже занимался, как и все, общей физческой подготовкой. Бегал кроссы, подтягивался и так далее. И тогда был всегда в первых рядах. Вернулся на родину в 89 году и начал тогда заниматься боксом. В Амге тогда были известные в республике бойцы, боксер Анатолий Ефремов, кикбоксер Максим Никитин. С ними я и стал постигать азы этого вида спорта. Начал участвовать и в соревнованиях. Помню, выиграл республиканский турнир в Якутске в весовой категории до 73,5 кг с участием чемпионов и призеров различных турниров Виктора Поздеева, Ивана Маркова.

А в мас-рестлинг впервые я пришел только в 1993 году. Тогда в Покровске проходилы Игры Манчаары по национальным видам спорта. Начальник нашего спорткомитета, известный спортсмен Григорий Попов позвал меня в сборную Амгинского улуса для участия в соревнованиях в национальном пятиборье, где в том числе и был мас-рестлинг. Тогда победу в общем зачете одержал чурапчинец Степан Алексеев. Он же выиграл абсолютку в мас-рестлинге. Именитый борец Юрий Андреев выиграл в хапсагае. Я же по итогам соревнований занял, по-моему, 7-е место из 20 с лишним участников. Смотрел я с восхищением на старших братьев-спортсменов Степана, Юрия и про себя подумал, что хочу как они – побеждать! Красавцы были! Кто же не захочет стать как они?

  

Зимой тогда проводились республиканские соревнования «Игры предков», где я участвовал, и тогда я познакомился с мастерами, чемпионами Якутии Григорием Барашковым, Степаном Алексеевым. Они мне и показали, как правильно тренироваться, показали первые упражнения на штанге. Тогда они на одной тренировке тягали по 32 тонны, у меня же выходило где-то по 29 тонн. В это время как раз был настоящий бум мас-рестлинга. Он был необычайно популярен тогда в республике. Народ валил толпами на соревнования, все знали имена знаменитых мадьыны. Слава о них ходила по деревням и весям. Турниры проходили в потрясающей атмосфере настоящего спортивного шоу. 1993-1996 годы – вот было время! Все хотели заниматься мас-рестлингом!

Конечно, я не сразу стал чемпионом. Занимал в чемпионатах Якутии 2-3-е места. Злился на себя, что проиграл и тренировался все больше и больше. Тогда в моем весе на помосте блистали таттинец Петр Матаннанов, мегинец Антон Максимов. Блестящие атлеты! А первое место я впервые занял на чемпионате Якутии в 1995 году, вот, правда, не помню, с кем же я провел финальную схватку. Скорее всего, с тем же Антоном Максимовым. Потом уже, можно сказать, не слезал с первой ступени пьедестала (смеется).

\

— Слышал, что будешь выступать в матчевой встрече ветеранов между сборными России, Европы, мира, который пройдет в рамках чемпионата мира? Как форма?

— Тренируюсь потихоньку. Вообще, знаете, я уже настолько привык к нагрузкам, тренировкам с железом, что мне просто становится не по себе, когда ненадолго оставляю занятия. Можно сказать, заболеваю даже. Хорошо, что в своем старом доме в Амге я оборудовал тренировочный зал. Там у меня есть все необходимые тренажеры – блок, жим, стойки, четыре штанги. Это благодаря моему брату, у которого предприятие «Амикан», выпускающее такие тренажеры. Ко мне приходят все, кто хочет заниматься. В основном, молодежь. Детей школьного возраста не так много, но кто действительно хочет, тот приходит. Готовимся к будущим соревнованиям. Надеюсь, что сборная нашего улуса будет высоко держать флаг амгинских силачей.

— Удивительно, как ты в уже давно ветеранском возрасте добился таких высоких результатов. А на роду у тебя были сильные люди?

— Рассказывают, что прадед Кэрэтээн был действительно сильным от природы человеком. А вообще я же со второго класса рос со старшими братьями-коневодами. Можно сказать, «далга улааппытым». Все время был в работе со скотом, на сенокосе, ходил всегда на охоту. Наверное, работа, прежде всего, делает человека сильнее. Вот и сейчас я все время на свежем воздухе. Вот построили новую конюшню, съездил за новым скакуном на юг. Так что работы хватает, а вечером на тренировку.

— Анатолий, как тебе кажется, что же так привлекает все больше и больше людей, все больше стран в мас-рестлинг? В чем его притягательность?

— Это, прежде всего динамичность, зрелищность, скорость с которой проходят схватки. Я вот, правда, не очень доволен, что теперь в правилах очень много ограничений для спортсменов. Чуть что сразу дают предупреждение. Теперь даже с криками на помост нельзя выскочить (смеется). Раньше все же было веселее, эмоциональнее. Понимаю, конечно, что все это связано с тем, что мас-рестлинг выходит на новый уровень, но все же. Хотел бы еще сказать, что весовых категорий сегодня маловато – разница между категориями по 10 кг! 60 и 70 кг разница все-таки ощутимая. Хотелось бы, чтобы весов было бы больше. Тогда и желающих заниматься, думаю, прибавилось.

А вообще, вижу, как иностранные спортсмены быстро перенимают и учатся всем премудростям мас-рестлинга. У нас пока просто больше соревновательного опыта, за счет чего мы пока впереди. Они же, считай, от чемпионата мира к чемпионату мира. Думаю, в будущем с развитием и популяризацией мас-рестлинга по всему миру конкуренция будет расти.

— Ты уже был чемпионом мира. Что можешь сказать молодым спортсменам, которым совсем скоро выходить на помост и защищать честь России в Якутске, на родине мас-рестлинга?

— Если человек хорошо тренирован, то он всегда уверен в себе. В человеке появляется дух чемпиона, дух победителя. Помните, как я проиграл на первом чемпионате мира в Якутске и стал только третьим? Тогда я заболел, простыл перед соревнованиями и вынужден был прервать подготовку к этому историческому старту. Так что стопроцентной готовности у меня не было. Потом, сразу после соревнований, я сказал друзьям-спортсменам, что через два года я точно стану чемпионом мира. Может тогда мало, кто уже верил в мой успех. Возраст уже был солидный. Но я отдохнул тогда пару дней и сразу же, как и сказал, стал готовиться к следующему чемпионату мира в Кыргызстане. Сделал для себя план подготовки и тренировался каждый день. Работал жестко. Шел к цели и был уверен, что стану победителем.

И вот два года назад в Чолпон-Ате в Кыргызстане в день финала второго чемпионата мира я встретился с молодым американским силачом Джейкобом Файнерти и сразу же проиграл первую схватку. 0:1! Представляете? Я уже был на полпути к проигрышу. Вот здесь нужно суметь справиться с собой, своими эмоциями, собраться и показать все что умеешь и даже больше. Вышел на помост уже более спокойным и сумел сравнять счет. В мас-рестлинге сложно обмануть соперника, я взглянул сопернику  в глаза и увидел, что он дрогнул. Он отвел взгляд. Тогда во мне уже появилась уверенность, что и решающюю палку я перетяну.Так и вышло. Так что пожелаю в первую очередь ребятам воспитывать в себе дух победителя. Удачи всем!

Степан ПОСЕЛЬСКИЙ, Sportyakutia.ru

Источник: http://sportyakutia.ru/stories/8627-vospityvajte-v-sebe-dukh-pobeditelya-sportivnyj-put-anatoliya-baisheva
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
15.11.2018, 11:23
Желток
Эксклюзив
Старая якутская тусовка — 1
17.11.2018, 16:42
Желток
Фотофакт
В Якутии был добыт ужасающий заяц-мутант
15.11.2018, 18:06
Происшествия
Фотофакт
Экстра
В Якутске горит ресторан «Белые ночи»
16.11.2018, 9:00
Желток
Эксклюзив
Старая якутская тусовка — 2
17.11.2018, 16:26
Общество
Штрафы за незаконное рыболовство выросли в десять раз
15.11.2018, 18:00
Экология
Экологию Вилюя и здоровья его жителей планируют исследовать комплексно
20.11.2018, 15:06
Происшествия
Эксклюзив
На замминистра возбуждено уголовное дело? — Источник
15.11.2018, 18:35
Политика
Экстра
Новые кадровые решения Айсена Николаева
19.11.2018, 10:51
Финансы
Резонанс
«Кончилась халява, остались долги». Откровения неудачливых инвесторов «Кэшбери»
15.11.2018, 12:22
Судебная хроника
60 ударов ножом: Страшное убийство в Якутии
19.11.2018, 11:05
Происшествия
Странное поведение жителей Якутска в ночном лесу
20.11.2018, 10:00
Экология
Анонс
Прием заявок на конкурс «Спасите мой двор от загрязнения» завершен
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Происшествия
21.11.2018

Виновник смертельного ДТП в Булгунняхтахе — сотрудник УФСИН. Возбуждено уголовное дело

Фотофакт
Общество
21.11.2018

Аншлаг в День памяти Людмилы Медведевой

Резонанс
Политика
21.11.2018

Виктор Федоров: Алмазные деньги – алмазной провинции

Эксклюзив
Светская хроника
21.11.2018

Певица Максим отменила все концерты на месяц. В том числе и в Якутске

Происшествия
21.11.2018

Одна умерла, вторая — в больнице: пьяный водитель сбил пешеходов в якутском селе

Экономика
21.11.2018

Айсен Николаев провел совещание по строительству Ленского моста

Фотофакт
Спорт
21.11.2018

ЧМ по мас-рестлингу: Якутск встречает гостей и спортсменов

Якутск
21.11.2018

Мэр Якутска о конкурсе «Спасите мой двор»