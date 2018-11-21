Человек, без которого мас-рестлинг точно не был тем же, что сейчас

Силач, который стоял на высших пьедесталах чемпионатов России, Европы и мира. Один из самых результативных долгожителей и самый известный сегодня мадьыны амгинец Анатолий Баишев рассказал «Спорт Якутии» о том, как начинался его спортивный путь и как выработать в себе чемпионский характер.

— Анатолий, твое имя неразрывно связано с мас-рестлингом. Ты один из людей, благодаря которым сегодня наш национальный вид спорта известен уже на мировом уровне. Как же ты начал заниматься мас-рестлингом? И как вообще пришел в спорт?

— Спорт был всегда частью моей жизни. В детстве занимался вольной борьбой. Помню выигрывал тогда все соревнования в улусе между школами. После школы пошел служить в рядах Советской Армии в Красноярске, в частях ПВО. Во время службы, конечно, тоже занимался, как и все, общей физческой подготовкой. Бегал кроссы, подтягивался и так далее. И тогда был всегда в первых рядах. Вернулся на родину в 89 году и начал тогда заниматься боксом. В Амге тогда были известные в республике бойцы, боксер Анатолий Ефремов, кикбоксер Максим Никитин. С ними я и стал постигать азы этого вида спорта. Начал участвовать и в соревнованиях. Помню, выиграл республиканский турнир в Якутске в весовой категории до 73,5 кг с участием чемпионов и призеров различных турниров Виктора Поздеева, Ивана Маркова.

А в мас-рестлинг впервые я пришел только в 1993 году. Тогда в Покровске проходилы Игры Манчаары по национальным видам спорта. Начальник нашего спорткомитета, известный спортсмен Григорий Попов позвал меня в сборную Амгинского улуса для участия в соревнованиях в национальном пятиборье, где в том числе и был мас-рестлинг. Тогда победу в общем зачете одержал чурапчинец Степан Алексеев. Он же выиграл абсолютку в мас-рестлинге. Именитый борец Юрий Андреев выиграл в хапсагае. Я же по итогам соревнований занял, по-моему, 7-е место из 20 с лишним участников. Смотрел я с восхищением на старших братьев-спортсменов Степана, Юрия и про себя подумал, что хочу как они – побеждать! Красавцы были! Кто же не захочет стать как они?

Зимой тогда проводились республиканские соревнования «Игры предков», где я участвовал, и тогда я познакомился с мастерами, чемпионами Якутии Григорием Барашковым, Степаном Алексеевым. Они мне и показали, как правильно тренироваться, показали первые упражнения на штанге. Тогда они на одной тренировке тягали по 32 тонны, у меня же выходило где-то по 29 тонн. В это время как раз был настоящий бум мас-рестлинга. Он был необычайно популярен тогда в республике. Народ валил толпами на соревнования, все знали имена знаменитых мадьыны. Слава о них ходила по деревням и весям. Турниры проходили в потрясающей атмосфере настоящего спортивного шоу. 1993-1996 годы – вот было время! Все хотели заниматься мас-рестлингом!

Конечно, я не сразу стал чемпионом. Занимал в чемпионатах Якутии 2-3-е места. Злился на себя, что проиграл и тренировался все больше и больше. Тогда в моем весе на помосте блистали таттинец Петр Матаннанов, мегинец Антон Максимов. Блестящие атлеты! А первое место я впервые занял на чемпионате Якутии в 1995 году, вот, правда, не помню, с кем же я провел финальную схватку. Скорее всего, с тем же Антоном Максимовым. Потом уже, можно сказать, не слезал с первой ступени пьедестала (смеется).

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— Слышал, что будешь выступать в матчевой встрече ветеранов между сборными России, Европы, мира, который пройдет в рамках чемпионата мира? Как форма?

— Тренируюсь потихоньку. Вообще, знаете, я уже настолько привык к нагрузкам, тренировкам с железом, что мне просто становится не по себе, когда ненадолго оставляю занятия. Можно сказать, заболеваю даже. Хорошо, что в своем старом доме в Амге я оборудовал тренировочный зал. Там у меня есть все необходимые тренажеры – блок, жим, стойки, четыре штанги. Это благодаря моему брату, у которого предприятие «Амикан», выпускающее такие тренажеры. Ко мне приходят все, кто хочет заниматься. В основном, молодежь. Детей школьного возраста не так много, но кто действительно хочет, тот приходит. Готовимся к будущим соревнованиям. Надеюсь, что сборная нашего улуса будет высоко держать флаг амгинских силачей.

— Удивительно, как ты в уже давно ветеранском возрасте добился таких высоких результатов. А на роду у тебя были сильные люди?

— Рассказывают, что прадед Кэрэтээн был действительно сильным от природы человеком. А вообще я же со второго класса рос со старшими братьями-коневодами. Можно сказать, «далга улааппытым». Все время был в работе со скотом, на сенокосе, ходил всегда на охоту. Наверное, работа, прежде всего, делает человека сильнее. Вот и сейчас я все время на свежем воздухе. Вот построили новую конюшню, съездил за новым скакуном на юг. Так что работы хватает, а вечером на тренировку.

— Анатолий, как тебе кажется, что же так привлекает все больше и больше людей, все больше стран в мас-рестлинг? В чем его притягательность?

— Это, прежде всего динамичность, зрелищность, скорость с которой проходят схватки. Я вот, правда, не очень доволен, что теперь в правилах очень много ограничений для спортсменов. Чуть что сразу дают предупреждение. Теперь даже с криками на помост нельзя выскочить (смеется). Раньше все же было веселее, эмоциональнее. Понимаю, конечно, что все это связано с тем, что мас-рестлинг выходит на новый уровень, но все же. Хотел бы еще сказать, что весовых категорий сегодня маловато – разница между категориями по 10 кг! 60 и 70 кг разница все-таки ощутимая. Хотелось бы, чтобы весов было бы больше. Тогда и желающих заниматься, думаю, прибавилось.

А вообще, вижу, как иностранные спортсмены быстро перенимают и учатся всем премудростям мас-рестлинга. У нас пока просто больше соревновательного опыта, за счет чего мы пока впереди. Они же, считай, от чемпионата мира к чемпионату мира. Думаю, в будущем с развитием и популяризацией мас-рестлинга по всему миру конкуренция будет расти.

— Ты уже был чемпионом мира. Что можешь сказать молодым спортсменам, которым совсем скоро выходить на помост и защищать честь России в Якутске, на родине мас-рестлинга?

— Если человек хорошо тренирован, то он всегда уверен в себе. В человеке появляется дух чемпиона, дух победителя. Помните, как я проиграл на первом чемпионате мира в Якутске и стал только третьим? Тогда я заболел, простыл перед соревнованиями и вынужден был прервать подготовку к этому историческому старту. Так что стопроцентной готовности у меня не было. Потом, сразу после соревнований, я сказал друзьям-спортсменам, что через два года я точно стану чемпионом мира. Может тогда мало, кто уже верил в мой успех. Возраст уже был солидный. Но я отдохнул тогда пару дней и сразу же, как и сказал, стал готовиться к следующему чемпионату мира в Кыргызстане. Сделал для себя план подготовки и тренировался каждый день. Работал жестко. Шел к цели и был уверен, что стану победителем.

И вот два года назад в Чолпон-Ате в Кыргызстане в день финала второго чемпионата мира я встретился с молодым американским силачом Джейкобом Файнерти и сразу же проиграл первую схватку. 0:1! Представляете? Я уже был на полпути к проигрышу. Вот здесь нужно суметь справиться с собой, своими эмоциями, собраться и показать все что умеешь и даже больше. Вышел на помост уже более спокойным и сумел сравнять счет. В мас-рестлинге сложно обмануть соперника, я взглянул сопернику в глаза и увидел, что он дрогнул. Он отвел взгляд. Тогда во мне уже появилась уверенность, что и решающюю палку я перетяну.Так и вышло. Так что пожелаю в первую очередь ребятам воспитывать в себе дух победителя. Удачи всем!

Степан ПОСЕЛЬСКИЙ, Sportyakutia.ru