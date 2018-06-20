Чекина не ставят на Минздрав – источник

Слухи о том, что бывший председатель правительства Якутии Евгений ЧЕКИН может возглавить министерство здравоохранения, появились сегодня в электронных изданиях. SakhaLife связался со своим высокопоставленным источником.

— Нет, назначения в Минздрав Чекина не будет. Но предложение трудоустройства в республике ему будет сделано, — сообщает наш информированный источник.

На вопрос, почему он несколько дней назад опроверг слухи о возможности назначения Владимира СОЛОДОВА председателем правительства, источник ответил, что намеренно.

— Вопрос решался на очень высоком уровне. А так утечек не любят. Поэтому, чтоб волна не пошла, намеренно опровергли информацию, которая вышла на таком влиятельном сайте как SakhaLife. Что касается трудоустройства ЧЕКИНА и других лиц, все решается на нашем, региональном уровне. Уточнять я вам не буду. Следите за аккаунтами Айсена Сергеевича в соцсетях, информация там появляется раньше, чем в официальных источниках.

Так что Евгений Чекин вряд ли поедет в родную Ярославскую область. Он еще может пригодиться в Якутии.