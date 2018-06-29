Чекин уехал… чтобы вернуться!

С легкой руки журналистки Александры АЛЕКСАНДРОВОЙ, опубликовавшей в соцсети фото бывшего председателя правительства Якутии Евгения ЧЕКИНА, улетавшего в Москву эконом-классом, заговорили о нем, как о БОМРе, вынужденном экономить.
Между тем, источник SakhaLife сообщает, что Евгений Алексеевич скоро вернется в Якутск. В Москву он отлучился по делам. Семья его и мама – все живут в Якутске. Предложение на новую работу бывший премьер уже получил, и согласие свое дал, сообщает наш источник. Подробности он никому рассказывал, но известно, что это не государственная служба.
Так что якутянам рано списывать со счетов экс-премьера.
Источник: Екатерина ВАСИЛЬЕВА, Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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