Чекаут: в Якутии поменяли премьер-министра

26 июня освобожден от должности председателя правительства Якутии Евгений Чекин. Исполняющим обязанности главы кабмина назначен Владимир Солодов. Евгений Алексеевич Чекин освобожден от должности Председателя Правительства РС (Я). Исполняющим обязанности Председателя Правительства назначен Владимир Викторович Солодов, ранее занимавший пост заместителя Полномочного Представителя Президента РФ в ДФО. — Айсен Николаев (@AisenNikolaev) June 26, 2018 Источник: SAKHALIFE.RU

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