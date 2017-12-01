Чего добился ГоскомАрктики за три года?

Ровно 3 года назад, в Год Арктики, в целях реализации государственной политики в сфере развития арктических и северных территорий Якутии, а также традиционных отраслей Севера, организации и регулирования рыболовства создан Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по делам Арктики. В качестве юридического лица Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по делам Арктики зарегистрирован 1 декабря 2014 года. Руководители ГоскомАрктики все являются выходцами из Севера, не понаслышке знающими суровые реалии жизни на Севере.

На Госкомитет по делам Арктики возложены серьезные задачи. Внимание Госкомитета сконцентировано на усиление государственного регулирования, межотраслевой координации, обеспечение достижения устойчивого развития арктических и северных территорий Республики Саха (Якутия). На ГоскомАрктики также возложены задачи по разработке комплекса мер по развитию традиционных отраслей Севера и рыбохозяйственного комплекса, направленных на обеспечение достижения экономической эффективности, повышение качественных показателей государственных учреждений, предприятий и организаций, занятых в данных отраслях.

Достижения по основным вопросам развития Арктической зоны Якутии.

Благодаря решениям Главы Республики социально-экономическому развитию Арктической зоны Якутии в последние годы уделяется большое внимание. В первую очередь – это реализация Комплексной программы социально-экономического развития арктических и северных районов Республики Саха (Якутия) до 2020 года, которая была принята 3 года назад и уже показывает свои первые позитивные плоды. Госкомитет координирует реализацию программы по целому ряду направлений социальной сферы, модернизации традиционных отраслей Севера и рыбохозяйственного комплекса, транспортной инфраструктуры, ЖКХ и энергетики, связи, строительству социальных объектов.

На федеральном уровне прорабатывается вопрос развития Северо-Якутской опорной зоны. В федеральной программе определены объемы финансирования реализации Комплексного инвестиционного проекта «Строительство высокотехнологичной Жатайской судоверфи», который обеспечит развитие Северного морского пути, эффективность и бесперебойность северного завоза. Проводится строительство и реконструкция аэропортовых комплексов.

За три года реализации Комплексной программы профинансировано более 17,7 млрд, в том числе из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) более 6,9 млрд.рублей.

Ввод социальных объектов.

За три года реализации программы введены в эксплуатацию 16 социальных объектов:

2 школы (в 2015г. – в с. Боронук Верхоянского улуса, в 2016г. – в п.Черский Нижнеколымского улуса),

7 детских садов (В 2014г. — в с. Кенг-Кюёль Абыйского, с.Томтор и с.Чёрюмчэ Верхоянского, с.Баханы Жиганского, с. Сватай Среднеколымского района, В 2015г. – в с.Жиганск Жиганского района, в 2016 г. – Чокурдах Аллаиховского района ),

3 объекта спорта (В 2014г. – в с. Юнкюр Верхоянского района, с. Жилинда Оленекского района, в 2015г. – п.Батагай Верхоянского района),

2 фельдшерско-акушерских пункта (в 2014г. – в с. Усть-Янск Усть-Янского улуса, в 2015г. — в с. Черюмчя Верхоянского района),

многофункциональный центр «Здоровье» (в 2015 году — в с.Жиганск Жиганского района),

многофункциональный центр культуры и спорта (в 2014г. — с. Алеко-Кюёль Среднеколымского района).

До конца года планируется обеспечение ввода школы в селе Хонуу Момского района, ввод детского сада в с. Ойусардах Среднеколымского района.

Строительство жилья в Арктике.

Одним из приоритетных направлений социальной политики Правительства Республики Саха (Якутия) является жилищная политика, которая реализуется через механизмы государственных программ Республики Саха (Якутия) и внепрограммного общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в XXI веке».

На реализацию данных мероприятий выделяются значительные средства, которые позволили обеспечить постоянный рост объема ввода жилья и улучшение жилищных условий населения.

Основные мероприятия направления «Обновление и модернизация жилищного фонда»:

— Покрытие транспортных расходов по доставке строительных материалов в арктические и северные улусы;

— Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда;

— Обеспечение жильем отдельных категорий граждан;

— Строительство жилищного фонда социального использования;

— Обустройство зон индивидуальной жилой застройки.

За период реализации программы построены 38-ми квартирный жилой дом в п.Чокурдах Аллаиховского улуса, 10-тиквартирный жилой дом в с.Жиганск Жиганского улуса, 16-тиквартирный жилой дом в с.Андрюшкино Нижнеколымского района, 4-хквартирные жилые дома в Анабарском, Верхоянском, Оленекском районах, приобретены квартиры в новых домах в г.Среднеколымск Среднеколымского улуса и п.Белая Гора Абыйского улуса.

В рамках общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в XXI веке» обеспечение жильем отдельных категорий граждан представлено строительством 2-х и 4-хквартирных жилых домов для молодых специалистов. За 2014-2016 года введено 30 жилых домов, в текущем году ведется строительство 11 домов.

В арктических и северных районах в сметной стоимости велика транспортная составляющая. Домостроение представлено, в основном, брусовыми деревянными домами, имеются отдельные примеры каркасных и каркасно-панельных зданий (ЛСТК легкие стальные тонкостенные конструкции – ООО «Адгезия-МК», МНМ – ООО «Алмас»).

Быстровозводимые дома при правильном монтаже долговечны, надежны, экологичны, обладают высокой сейсмоустойчивостью.

Главные направления в развитие экономических и социальных основ северного домашнего оленеводства.

Северное домашнее оленеводство это традиционно экономическая основа коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия). Основные задачи государственного регулирования это стабилизация и развития оленеводства в оленеводческих улусах республики. Оленеводством занимаются в республике в 20 улусах республики. По данным оперативных отчетов улусных управлений сельского хозяйства республики на 30 ноября 2017 года численность оленей во всех категориях хозяйств составила 165 685 голов, что составляет 105,7 % к началу года, в том числе важенок и сыриц составляет 74820 голов. Удельный вес маточного поголовья составил 45,2 %.

Выполнение планового параметра по поголовью оленей составило 105,7 %, при плане 159 500 голов. В этом году специалисты, несмотря на погодные условия, дают прогноз на положительную динамику поголовья оленей и выполнение планового индикатора.

С этого года осуществляется переход на новый механизм государственной поддержки. В рамках переданных полномочий аминистрациям муниципальных образований на 2017 год на развитие северного домашнего оленеводства предусмотрено из государственного бюджета 694 189,0 тыс.руб. Фактическое количество поголовья оленей по данным государственной статистики на 01 января 2017 года в сельскохозяйственных предприятиях и у индивидуальных предпринимателей составляет 149 560 голов.

Размер государственной поддержки в 2017 году на содержание 1 головы оленя в стандартных стадах составляет:

По тундровой зоне – 4 035 руб.;

По лесотундровой зоне – 4 398 руб.;

По горно-таежной зоне – 5 084 руб.;

По таежной зоне – 5 931 руб.;

По нестандартным стадам, независимо от зоны ведения – 3 833 руб.

Второе направление государственной поддержки это техническая модернизация оленеводства – в 2017 году возмещены расходы на приобретение и поставку оборудования модульных убойных цехов в с.Батагай Алыта Эвено-Бытантаского и с.Тополиное Томпонского улуса на сумму 15,2 млн. рублей. В г. Якутске через АО «ТАБА» введен цех по глубокой переработке мясной продукции оленины, мощностью переработки 200 тонн в год.

Третье направление это создание жилищно-бытовых условий для оленеводов – в этом году. До конца текущего года планируется ввод следующих объектов: в том числе 1 оленеводческой базы в Булунском районе, 11 маршрутных домиков (в Алданском (6), Оймяконском (1), Момском (2), Нижнеколымском (2)) приобретение 19 передвижных домиков для оленеводов (Оленекского (2), Оймяконского (3), Усть-Янского (2), Нижнеколымского (4), Момского (2), Анабарского (2), Верхнеколымского (2)), завершение строительства 10 коралей и 18 километров изгороди (в Алданском (1), Вернеколымском (1), Нерюнгринском (1), Нижнеколымском (1), Оленекском (1), Томпонском (1), Оймяконском (2), Усть-Янском (1), Эвено-Бытантайском (1) улусах)).

Четвертое направление обеспечение вездеходной и снегоходной техникой – в 2017 году приобретено снегоходной техники (квадроциклов) 21 единица и 1 единица гусеничной вездеходной техники (в Верхоянском (2), Нижнеколымском (3), Момском (1), Эвено-Бытантайском (3), Нерюнгринском (4), Оймяконском (6), Кобяйском (1) в Нижнеколымском улусах).

Пятое направление – возмещение расходов приобретения 525 голов северного домашнего оленя: Эвено-Бытантайский (100 голов), Нижнеколымский (200 голов), Оленекский (100 голов), Кобяйский (100 голов), Томпонский (100 голов). В декабре т.г. планируется поставка 200 голов оленей в Жиганский улус.

На 2018-2020 годы эти направления будут сохранены и дополнительно рассматриваются вопросы электронной паспортизации оленей и поддержки пошивочных мастерских оленеводческих хозяйств республики.

Рыбопереработка в Арктике.

В настоящее время рыболовство на севере является основным видом традиционной деятельности, приносящим стабильный доход местному населению. Поэтому Правительством уделяется большое внимание по оказанию государственной поддержки отрасли. Так, за последние три года (2014-2017) в северных и арктических районах приобретено и построено 90 объектов рыбохозяйственного комплекса на сумму 253 млн. рублей, в т.ч. реконструировано 16 ледников, построен 1 новый ледник, 15 рыбопромысловых баз, 7 цехов по первичной переработке рыбы, 30 рефрижераторных контейнеров и оборудований шоковой заморозки рыбы, 2 вездехода, 13 квадроциклов, 4 маломерных суда, модернизированы 2 рыбоперерабатывающих цеха. Работа по обновлению материально-технической базы рыболовецких хозяйств уже дает положительные эффекты – качество заморозки рыбы, поставляемой в Якутск, по сравнению с прошлыми годами стало намного лучше, что снижает себестоимость выпуска готовой рыбной продукции. В последние годы рыбопереработка в республике представлена предприятиями с высоким качеством продукции: ООО «СКИФ», ОАО «Туймаада-Агроснаб», ООО «Альтесс», ООО «Якуцкая рыбка», ООО «Рыба Ас», которые выпускают готовую рыбную продукцию в объеме 1500 тонн в год.

В планах до 2020 года продолжать техническую модернизацию рыбохозяйственного комплекса. Необходимо продолжать внедрение технологии шоковой заморозки рыбы на местах промысла и создавать условия для выпуска продукции отвечающей требованиям для экспорта деликатесной Якутской рыбы.

Потенциал для устойчивого развития Арктики.

В текущем году крупные компании планируют направить на воспроизводство минерально-сырьевой базы в арктических районах Республики более миллиарда рублей. Проводится геологоразведка на потенциальных нефтегазоносных участках, арктическом шельфе, месторождениях редкоземельных элементов. Это говорит о серьезных намерениях крупных транснациональных компаний в Арктике. В ближайшем будущем в арктической части Якутии будут реализовываться крупные проекты по добыче топливных полезных ископаемых. Таким образом, частично могут быть решены проблемы по жизнеобеспечению арктических поселков, решение которых сейчас обеспечивается только республикой.

Реализация крупных проектов, безусловно, приведет к развитию Северного морского пути, что позволит существенно повысить обеспеченность продуктами питания, социально значимыми товарами жителей арктических районов, снизить затраты на Северный завоз, обеспечение которого также является существенной статьей расходов госбюджета.

Помимо этого, потенциал Арктики с учетом российского и международного внимания к этому региону сосредоточен на реализации научных и экологических проектов, в том числе международных, создании современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, сотрудничестве с военными по строительству объектов двойного назначения.

Кроме того, большой потенциал кроется в реализации международных гуманитарных проектов, направленных на сохранение и развитие культуры коренных малочисленных народов Севера, интеграции традиционных отраслей Севера и рыбохозяйственного комплекса в общереспубликанскую экономику и ориентацией отраслей на товарное производство.

С такими достижениями встречает свое 3-хлетие Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по делам Арктики под руководством председателя Прокопия Николаева. В дальнейшем требуется усиление взаимодействия с федеральными органами государственной власти по внесению изменений в законодательство Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), направленных на реализацию перспектив устойчивого развития арктических и северных территорий Республики Саха (Якутия). Будет продолжена работа по обеспечению укрепления занятости и самозанятости коренных малочисленных народов Севера, созданию условий для саморазвития и самообеспечения в местах их компактного проживания.

В полную мощь заработал координационный Арктический Совет при Главе Республики Саха (Якутия), созданный в декабре 2014 года указом Главы Республики. Арктический совет является постоянно действующим совещательным органом, образованным для рассмотрения вопросов государственной политики в отношении арктических и северных улусов, а также для подготовки по этим вопросам соответствующих предложений Республики Саха (Якутия). Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета возложено на Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по делам Арктики. Также ежегодно с 2015 года по всей республике отмечается День Арктики, учрежденный указом Главы республики.