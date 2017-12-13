Чайные пакетики в офисах грязнее унитаза

Поразительное в неприятном смысле открытие сделали эксперты из компании Initial, проводившие исследование на предмет чистоты офисных кухонь. Они выяснили, что даже чайные пакетики, хранящиеся на этих кухнях, могут быть чрезмерно грязны.
В частности, бактериальный анализ взятых в офисных кухнях проб показал: на чайных пакетиках может находиться в 17 раз больше бактерий, чем на сиденье от унитаза. Также впечатляюще высоким оказался уровень бактерий на офисных кухонных приборах – чайниках, холодильниках.
«Результаты показали, что количество бактерий, негативно оказывающих влияние на здоровье, на посуде составляло 3,7 тысяч единиц, а на крышке унитаза – 220», — сообщили о полученных данных специалисты.
По их мнению, кишащие опасными бактериями офисные кухни – это следствие отсутствия привычки у офисных работников добросовестно мыть руки. К примеру, проведенный ими опрос обнаружил, что 80% трудящихся в офисах респондентов не считают нужным вымыть руки перед тем, как приготовить на работе чай или кофе.
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«Я считаю, что все работники офиса должны быть осведомлены об уровне бактерий, находящихся в их «коммунальной» кухне. Многие даже не задумываются о мытье рук перед использованием чайного пакетика или кружки», — поделился мнением соавтор проекта, доктор Питер Баррет.