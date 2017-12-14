Частный инвестор готов модернизировать котельные города Покровска в Якутии

Концессионное соглашение о передаче объектов теплоснабжения, расположенных на территории г. Покровска Хангаласского улуса, подписали 12 декабря в Якутске.

Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) совместно с Министерством инвестиционного развития и предпринимательства Республики Саха (Якутия) проведена большая работа по подготовке и заключению концессионного соглашения. Существенный вклад внесло Агентство инвестиционного развития РС(Я), у которого накоплен богатый опыт в реализации проектов государственно-частного партнерства.

По условиям заключенного концессионного соглашения инвестор планирует реконструировать котельные «КАТ 7,6» и «ЦУБ» в г. Покровск, находящиеся в государственной собственности, за счет внебюджетных источников финансирования, общая сумма которых составляет более 32 млн рублей.

В рамках концессионного соглашения предполагается реконструкция котлового оборудования, замена изношенных тепловых сетей с применением энергоэффективных технологий, внедрение централизованной системы диспетчеризации, что позволит повысить качество и надежность предоставляемых коммунальных услуг для бесперебойного обеспечения жизнедеятельности населения в условиях Крайнего Севера.

Комментируя итоги подписания министр инвестиционного развития и предпринимательства РС(Я) Антон САФРОНОВ отметил, что малый и средний бизнес Якутии готов разгрузить государственный сектор ЖКХ и взять в свои ответственные руки эти направления. «У нас уже есть яркие и успешные примеры, где предприниматели своим трудом это доказывают. Одним из таких является ООО «Арыылаах» в Нюрбинском улусе, которое содержит целую сеть квартальных и поселковых котельных. Установленный тариф при этом обязательно согласовывается в региональном комитете по ценовой политике и, как правило, является конкурентной для государственного поставщика, а значит и приемлемым для конечного потребителя услуг», — сказал он.

В 2017 году в республике планируется заключить всего 5 концессионных соглашений по строительству и реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства. Также в рамках работы по привлечению инвестиций в июле текущего года подписано концессионное соглашение по строительству канализационных очистных сооружений в с. Чурапча Чурапчинского улуса.