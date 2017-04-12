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12 апреля 2017, 15:33
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Часть улицы Петра Алексеева будет перекрыта

 Уважаемые жители и гости столицы!

В связи с ремонтными работами, которые проводит Управление газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз», с 12 апреля будет перекрыта часть ул. Петра Алексеева (от перекрестка ул. Петра Алексеева и ул. Лермонтова до перекрестка ул. Петра Алексеева и ул. Пирогова). Движение автобусных маршрутов №5, №15, №25 будет осуществляться по улице Стадухина, сообщает отдел организации и контроля транспортной деятельности.

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Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска
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