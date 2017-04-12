Часть улицы Петра Алексеева будет перекрыта

Уважаемые жители и гости столицы! В связи с ремонтными работами, которые проводит Управление газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз», с 12 апреля будет перекрыта часть ул. Петра Алексеева (от перекрестка ул. Петра Алексеева и ул. Лермонтова до перекрестка ул. Петра Алексеева и ул. Пирогова). Движение автобусных маршрутов №5, №15, №25 будет осуществляться по улице Стадухина, сообщает отдел организации и контроля транспортной деятельности. comments powered by HyperComments Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска

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