Часть улицы Петра Алексеева будет перекрыта

Уважаемые жители и гости столицы!
В связи с ремонтными работами, которые проводит Управление газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз», с 12 апреля будет перекрыта часть ул. Петра Алексеева (от перекрестка ул. Петра Алексеева и ул. Лермонтова до перекрестка ул. Петра Алексеева и ул. Пирогова). Движение автобусных маршрутов №5, №15, №25 будет осуществляться по улице Стадухина, сообщает отдел организации и контроля транспортной деятельности.comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска