Часть денег банка «Таатта» похитили хакеры

Часть денег из банка «Таатта» похитили хакеры. Кроме банка «Таатта», потерпевшими по делу проходят московские банки «Гарант-инвест» и Металлинвестбанк, сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на Коммерсантъ.

По версии следствия, программисты Константин МЕЛЬНИК и Игорь МАКОВКИН занимались распространением троянской программы Lurk, благодаря чему получили доступ к банковским счетам на сумму около 1,2 млрд руб. Троян проникал в машины, имевшим доступ к системам дистанционного банковского обслуживания, после чего несанкционированно переводил деньги компании-жертвы на счета компаний, аффилированных с членами ОПС.

Кроме банка «Таатта», потерпевшими по делу проходят московские банки «Гарант-инвест» и Металлинвестбанк. Кроме того, фигуранты взломали базу данных аэропорта Кольцово (входит в холдинг «Аэропорты регионов»).

Выявить группировку удалось с помощью специалистов «Лаборатории Касперского», которые вместе с программистами Сбербанка выявили вирус в корпоративных сетях. Масштабная операция по ликвидации сообщества произошла в мае 2016 года в 15 регионах России. Оперативники МВД и ФСБ задержали порядка 50 человек, 18 из которых были взяты под стражу.

Уголовное дело в отношении программистов Константина Мельника, одного из организаторов преступного сообщества, и Игоря Маковкина, активного участника группировки, направлено В Кировский районный суд Екатеринбурга.