Виртуоз Чагылхан в свое 23-летие презентует альбом хомусной музыки

Хомус – визитная карточка Якутии. Маленький инструмент, размером с ладонь – народный инструмент, на котором умеют играть многие жители республики с детства. Музыкант-хомусист Театра танца Георгий СЛЕПЦОВ — ЧАГЫЛХАН выступает на эстраде четвертый год, но играет на хомусе 18 лет, получается чуть ли не с пеленок.

29 января в ресторане «Чингу» состоится концерт и презентация первого альбома «Чагылхан уота» молодого музыканта Георгия СЛЕПЦОВА — ЧА5ЫЛХАН. Этот день виртуоз-хомусист выбрал не случайно, 29 января у него день рождения, ему исполнится 23 года. Именинник сам сделал для жителей и гостей столицы подарок, выпустил альбом «Ча5ылхан уота».

Поздравят Георгия известные артисты Якутии – НИКА, Дарья ЛАВРОВА, САИНА, Ирена ФАЙРУШИНА, Анна ГРЕММИ, иллюзионист ГОЛЬДЕРОВ. А также победительница музыкальной премии «Урдэл» Айылаана СЕМЕНОВА, участница проекта «Сана ырыа» ЮАНА, баянист-виртуоз Виктор ДАБАЯН, коллега по цеху, «Мисс Хомус» Алиса САВВИНОВА, ведущая вечера известная хомусистка Василена ШАРИНА и Артур СЕМЕНОВ.

— Георгий, ты ученик Альбины ДЕГТЯРЕВОЙ?

— Нет, я ученик ее учеников. Закончил в 2014 году музыкальный колледж, фольклорное отделение. Работаю в театре танца, руковожу группой хомусистов.

— С раннего детства начал осваивать игру на хомусе и до сих пор учишься. На первый взгляд, он такой простой…

— Всего один язычок, а какая палитра, оркестр можно сказать. А заворожила волшебными звуками моя мама, я как услышал, очень захотел, как она. Мне было пять лет, с тех пор не расстаюсь с хомусом. Он всегда со мной. Я вырос в Якутске, но каждое лето проводил у бабушки в Эльгяе Сунтарского улуса. Кстати, в Сунтаре она известная народная певица, Розалия АНДРЕЕВА. Она играла на хомусе, но традиционно. Сейчас техника игры изменилась, много интересных приемов есть.

— Как создавался альбом? Многим кажется, что при хомусной игре нет нот, что это импровизация.

— Это только кажется. Это не просто импровизация, а музыкальное произведение. Этот альбом я готовил три года, и в свой день рождения я представлю его гостям вечера. В Якутию приезжает много туристов из России и зарубежных стран, и на память о самой холодной стране увозят хомус и диски с хомусной музыкой. Мой альбом пополнит коллекцию музыки игры на хомусе, станет хорошим подарком тем, кто ценит этот инструмент.

— Что еще будет на вечере?

— Презентация будет проходить в ресторане, поэтому в стоимость билета входит полное банкетное меню от шеф-повара «Чингу». Кроме того, будут приятные бонусы, как розыгрыш приза – хомуса от мастера Иннокентия СЕДАЛИЩЕВА — УРАН и другие приятные подарки. Приглашаю на вечер хомуса 29 января в 15.00.

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Дорогие жители и гости столицы, вас ожидает незабываемый вечер в ресторане «Чингу» (улица Труда,3). Заказ и бронирование по тел.: 8-914-110-67-46.