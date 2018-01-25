«Чаевые» на 8000 рублей

Официантка бара перевела себе через услугу «мобильный банк» деньги потерпевшей.

В полицию обратилась жительница Олекминского района, которая сообщила, что в результате утери смартфона с подключенной услугой «мобильный банк» неизвестными было украдено 8 000 рублей с ее банковского счета.

Полицейским удалось установить личность подозреваемой. Ею оказалась 30-летняя местная жительница, официантка бара, в котором потерпевшая отдыхала со своими друзьями.

В какой-то момент заявительница выронила сотовый телефон, этим-то и воспользовалась официантка. Через мобильный банк она перевела себе деньги потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.