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9 июня 2017, 21:23
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Церемония закрытия конкурса «Воспитатель года Якутии — 2017»

Чествование лучших воспитателей республики на Церемонии закрытия конкурса «Воспитатель года РС(Я)-2017» состоялось сегодня, 9 июня, на самой красивой площади нашего города, на площади Орджоникидзе. Вместе с нами воспитателей чествовали наши спонсоры и партнеры, без помощи которых не обходится ни одно республиканское мероприятие, проводимое Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия) и Институтом развития образования и повышения квалификации.

Первым берет слово министр образования и науки Республики Саха (Якутия) Владимир Анатольевич Егоров, кандидат физико-математических наук. Он обратился к педагогам с теплыми словами приветствия и поздравлений и вручил в торжественной обстановке ведомственные награды. За преданность делу воспитания и обучения подрастающего поколения, многолетнюю добросовестную работу в системе образования нагрудные знаки «Отличник образования Республики Саха (Якутия)» вручены:

  1. Бурнашевой Ольге Иннокентьевне, воспитателю детского сада №10 «Чуораанчык», Усть-Алданский улус;
  2. Викторовой Ирине Зиннуровне, воспитателю детского сада №7 «Звездочка», Олекминский район;
  3. Кириллиной Надежде Николаевне, воспитателю детского сада «Кэнчээри», Сунтарский улус;
  4. Чекальдиной Веронике Ивановне, воспитателю детского сада «Радуга», Амгинский улус.

Нагрудным знаком «За вклад в развитие дошкольного образования Республики Саха (Якутия)» награждены:

  1. Аввакумова Сардана Алексеевна, воспитатель детского сада «Кэнчээри», с. Майя, Мегино-Кангаласский улус;
  2. Борисова Зинаида Валентиновна, воспитатель детского сада №2 «Сардаана», г. Нюрба, Нюрбинский район;
  3. Кондратьева Анастасия Николаевна, воспитатель детского сада № 5 «Брусничка», г. Покровск, Хангаласский улус.

А также нагрудным знаком «Надежда Якутии» награждена Спиридонова Наталья Климовна, музыкальный руководитель детского сада «Сулусчаан», с. Намцы, Намский улус.

Благодарственные письма Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) вручены:

  1. Нектегаевой Наталье Кононовне, воспитателю детского сада «Кэскил», Чурапчинский улус;
  2. Петровой Айталине Кононовне, воспитателю детского сада «Умка», п. Депутатский, Усть-Янский улус;
  3. Пильтяй Юлии Анатольевне, руководителю физического воспитания Центра развития ребенка «Радуга», п. Кысыл-Сыр, Вилюйский улус.

Министр по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия) Афанасий Семенович Владимиров вручил Почетную грамоту министерства Степановой Екатерине Николаевне, воспитателю детского сада «Мэри Поппинс»  ГО «город Якутск».

Почетной грамотой Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) награждены:

  1. Аржакова Акулина Владимировна, музыкальный руководитель

детского сада №3 «Чуораанчык» с. Ытык-Кюель, Таттинский улус;

  1. Кривогорницына Елена Александровна, воспитатель детского сада «Колокольчик» п. Витим, Ленский район;
  2. Федорова Мария Кызыловна, воспитатель Саккырырского детского сада «Хаарчаана» с. Батагай-Алыта, Эвено-Бытантайский национальный улус.

Грамоты вручила со словами поздравлений Председатель постоянного комитета по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций       Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Григорьева Антонина Афанасьевна.

Среди конкурсанток, представительниц прекрасной половины человечества, есть многодетные матери, которые совмещают непростой труд воспитателя с заботами о большой семье. Это:

  • Алексеева Саргылана Ивановна – мама, воспитывающая 4-х сыновей, воспитатель детского сада № 9 «Надежда» Горного улуса;
  • Бурнашева Ольга Иннокентьевна – мама 5-х прекрасных детей, воспитатель детского сада № 10 «Чуораанчык» Усть-Алданского улуса.

Прасковья Петровна Борисова, председатель Якутского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России», вручила многодетным матерям-конкурсанткам Благодарственные письма за многолетнюю самоотверженную работу в сфере педагогики и образования, неоценимый вклад в развитие семейных ценностей, достойное воспитание подрастающего поколения, укрепление института семьи.

Директор Института развития образования и повышения квалификации им. Семена Николаевича Донского–II Галина Ивановна Алексеева, доктор педагогических наук, вручила высшую награду института, знак «Методист Якутии», за добросовестный и плодотворный труд, личный вклад в развитие системы образования республики и успешное участие в республиканском профессиональном конкурсе «Воспитатель года Республики Саха (Якутия) – 2017»:

  • Алексеевой Саргылане Ивановне, воспитателю детского сада №9 «Надежда», с. Бердигестях, Горный улус;
  • Бахаревой Елизавете Викторовне, воспитателю, педагогу-психологу детского сада №1 «Чебурашка», п. Эльдикан, Усть-Майский улус.

Почетной грамотой Института развития образования и повышения квалификации  награждены:

  1. Васильева Марина Валерьевна, воспитатель Детского сада № 27 «Кораблик» города Якутска;
  2. Григорьева Сардана Алексеевна, воспитатель Детского сада «Ладушка» с. Ойусардах Среднеколымского улуса;
  3. Килецкая Кристина Романовна, воспитатель Усть-Нерского детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 36 «Березка»  п. Усть-Нера Оймяконского улуса;
  4. Павлова Таисия Петровна, воспитатель Центра развития ребенка — детский сад «Тугутчаан» с. Кэнтик Верхневилюйского улуса;
  5. Поскачина Санаайа Васильевна, воспитатель Центра развития ребенка — детский сад «Кэнчээри» с. Оленек Оленекского улуса;
  6. Федулова Галина Сергеевна, воспитатель Детского сада комбинированного вида «Тугутчаан» с. Таймылыр Булунского улуса;
  7. Якимчук Надежда Владимировна, воспитатель специальной (коррекционной) начальной школы-детского сада № 3 г. Нерюнгри Нерюнринского района.

Среди 11 Лауреатов члены Большого жюри определили победителей номинаций:

«Профессионализм и творчество» — Кондратьева Анастасия Николаевна, воспитатель детского сада № 5 «Брусничка», г. Покровск, Хангаласский улус;

«Педагог-новатор» — Чекальдина Вероника Ивановна, воспитатель детского сада «Радуга», Амгинский улус;

«Верность профессии  — Пильтяй Юлия Анатольевна, руководитель физического воспитания Центра развития ребенка «Радуга», п. Кысыл-Сыр, Вилюйский улус.

Министр образования и науки Республики Саха (Якутия) Владимир Анатольевич вручает 11 Лауреатам конкурса от Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) «Именные сертификаты о выделении игровой мебели для детского сада».

Интрига конкурса  и имя Абсолютного победителя было сохранено до конца Церемонии и вот министр в торжественной обстановке  оглашает его:

Спиридонова Наталья Климовна, победитель республиканского конкурса «Воспитатель года – 2017»! Ей вручается серебряный знак  «Воспитатель года-2017» и денежный приз от нашего постоянного спонсора, Акционерного общества «Производственное объединение» «Якутцемент»  (генеральный директор Мамедов Алиш Забид-Оглы). Наталье Климовне предстоит защита чести республики на Всероссийском этапе конкурса.

Праздник украсили Санита Ай и Эрхан, яркие и неповторимые звезды якутской эстрады, танцевальный коллектив педагогов детского сада № 70 города Якутска, мужской вокальный ансамбль «Дьулуур» детского сада № 1 «Сардаана» г. Покровска. С песней «Нарисуй» из репертуара Игоря Крутого выступила  Диана Шарина, ученица Якутской городской классической гимназии (руководитель Марина Голокова), а также конкурсантов поздравил   Илья Николаев,  Отличник культуры Республики Саха (Якутия), солист государственного вокального ансамбля «Туймаада».

До новых встреч!

 

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Источник: Д.Санникова, Отдел по связям с общественностью ИРОиПК.
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