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Центру эпоса евразийских народов в Якутии — быть!

На долине Эркээни состоялась торжественная церемония открытия Второго эпического форума «Эпосы народов мира на земле Олонхо».

В культурно-этнографическом комплексе «Орто Дойду» долины Эркээни сегодня состоялась церемония открытия Второго международного эпического форума «Эпосы народов мира на земле Олонхо» с участием генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой.

В качестве почетных гостей в Хангаласский улус прибыли посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации, ответственный секретарь Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от Республики АлтайИван Белеков, Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов, Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков, Государственный советник Республики Саха (Якутия), Первый Президент Якутии Михаил Николаев, глава МО «Хангаласский улус (район)» Гаврил Алексеев, представители из 13 стран ближнего и дальнего зарубежья, 22 субъектов Российской Федерации.

Гостей с чоронами, наполненными священным благоуханным кумысом, встретили герои спектаклей Олонхо. Среди них был легендарный Эллэй Боотур – прародитель народа саха, устроитель первого национального праздника Ысыах.

Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов обратился к зрителям на родном якутском и русском языках. Ил Дархан отметил, что сегодня большая честь представить перед якутянами генерального директора ЮНЕСКО Ирину Бокову. По его словам, данный визит даст возможность не только приобщиться к культурному богатству якутян, но и больше узнать о жизненном укладе, традициях народа саха. Егор Афанасьевич от имени всех народов, проживающих на огромной территории Якутии, выразил слова благодарности за поддержку идей, программ, направленных на развитие республики. «Большое спасибо за признание Олонхо одним из шедевров устного и нематериального наследия человечества. За включение Природного парка «Ленские Столбы» в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2012 году. Желаем, чтобы ваши действия были реализованы в интересах жителей планеты», — сказал глава.

Госпожа Ирина Бокова всвоей приветственной речи поблагодарила Главу Якутии за теплые слова в адрес ЮНЕСКО и отметила, что рада присутствовать на торжественном открытии международного эпического форума «Эпосы народов мира на земле Олонхо». «Я вижу в этом международном форуме мощный сигнал глубокой приверженности руководства и народа республики к межкультурному диалогу, популяризации сокровищ нашего общего нематериального наследия, потому что ваши традиции — это и наши традиции, ваше наследие — это и наше наследие. Большая честь побывать на земле Олонхо. В прошлом году мы отметили 25-летие создания республиканского комитета по делам ЮНЕСКО. Наше сотрудничество охватывает широкие горизонты. Я хотела бы отдать дань уважения сказителям, без которых эпос не смог бы существовать. Передача традиций и ценностей будущим поколениям — это наша обязанность и ответственность, поэтому ЮНЕСКО уделяет огромное внимание нематериальному наследию», — сказала госпожа Бокова.

Во время открытия II Международного форума «Эпосы народов мира на земле Олонхо» Ирина Бокова сообщила о том, что ЮНЕСКО поддерживает проект создания в Якутске Международного центра эпоса евразийских народов.

«Якутии надо выходить на международный уровень и создать Центр эпоса евразийских народов. Инициативу республики мы поддерживаем, и вы, создав этот центр, станете пионерами в евроазиатском пространстве и будете способствовать сохранению эпосов других народов», — сказала Бокова.

Отметим, с инициативой создания данного центра к Ирине Боковой обратился глава республики Егор Борисов. «Народ, не имея своей письменности, сохранил свой язык благодаря эпосу Олонхо. Поэтому создание Международного центра эпоса евразийских народов будет способствовать дальнейшей интеграции эпоса в другие мировые культуры», — сказал он.

Об этом говорил Государственный советник Республики Саха (Якутия) Андрей Борисов на встрече с деятелями науки, образования, культуры Якутии. По его сообщению, проект создания данного центра поддержан МИД РФ и администрацией президента и правительства РФ. «Также в Госдуму внесен законопроект о сохранении и развитии эпического наследия народов России. Создание Центра эпоса в Якутске носит масштабный международный характер, в республике уже заложен фундамент для создания Центра», — заявил Андрей Саввич.

По словам Борисова, в Центре будут располагаться как шедевры нематериального наследия ЮНЕСКО, такие как Театр Олонхо, Национальный театр танца, Театр КМНС, Музей музыки и фольклора, Музей хомуса, так и кинозалы IMAX-Евразия. «Архитектура центра будет купольно-храмовая, внутри будут располагаться театрально-киноконцертные залы-трансформеры, конгресс-холл, площадки для конференций, выставок и форумов», — пояснил он. Согласно проекту, Центр будет создаваться в три этапа. Строительство планируется завершить к 2020 году.

Далее на сцену вышли участники Международного фестиваля сказителей «По зову земли Олонхо»: Айдын Курманов (Горно-Алтайская область Алтайского края), Талантаалы Бакчиев (Кыргызская Республика), Лхагвасурэн Лхамрагчаа (Республика Монголия), Владимир Каруев (Республика Калмыкия), Петр Тихонов (Якутия), Айсен Федоров(Якутия), Рада Сивцева (Якутия), Баатыр Леджигобяев (Республика Калмыкия), Цейджи (Китай). Приветствуя гостей, все сказители исполнили фрагменты из эпосов.

Второй международный эпический форум «Эпосы народов мира на земле Олонхо» уникальное культурное событие в республике – встреча ученых, ведущих мировых эпосоведов, сказителей и исполнителей эпического наследия, дискуссионная площадка для творческой интеллигенции из разных регионов Российской Федерации и зарубежных стран. В форуме примут участие 189 исследователей, исполнителей эпосов и почетных гостей из разных стран.

Открытие танцевальными номерами украсили артисты Национального театра танца им. С.Зверева-Кыыл Уола, ансамбля «Эрэл», Государственного театра коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия), Театра Олонхо. Свое мастерство исполнения тойук, игры на хомусе продемонстрировали артистка Театра Олонхо Куннэй Николаева и солистка этно-группы «Эйээр» Сахаайа Бускарова.

В завершение церемония торжественного открытия форума от имени добросердечного народа Якутии в знак искреннего уважения и глубокого почтения с пожеланиями счастья и благополучия, новых свершений и добрых начинаний генеральному директору ЮНЕСКО Ирине Боковой был преподнесен ритуальный сувенир — «кымньыы».

 

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Источник: Пресс-служба Ил Тумэна
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