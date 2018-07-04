Центробанк не отзывает лицензию у «Таатты»

Центральный банк России не отзывал лицензию у банка «Таатта». Об этом журналисту News.Ykt.Ru сообщили в контактном центре ЦБ РФ, подчеркнув, что банк обязан работать в штатном режиме.

«Отзыва лицензии не было, и со стороны Центрального банка не было назначено никакой проверки, то есть банк [«Таатта»] обязан работать в штатном режиме. Если идут нарушения, к примеру, отделение закрыто, нужно подавать жалобу в ЦБ», — сказала собеседница редакции.

В ЦБ подчеркнули, что «Таатта» не уведомляла о возможных проблемах.

«Нет, информации от руководства не поступало, поэтому никаких данных [вызывающих беспокойство] по банку нет. Они обязаны работать. Возможно, имеются какие-либо внутренние нарушения — в любом случае они обязаны оповестить Центральный банк», — указали в организации.

Напомним, 3 июля банк «Таатта» ограничил проведение операций на счета клиентов по выдаче наличных средств: люди могли получить единовременно только до 30 тысяч рублей. В офисе банка образовались большие очереди. Сотрудники, обслуживающие клиентов несмотря на отсутствие руководства, говорят, что не получали информацию о причинах сбоев в работе. В контактном центре банка «Таатта» News.Ykt.Ru сказали, что высший менеджмент уволился. Сегодня в офисе продолжают находиться обеспокоенные клиенты. На сайте банка опубликовано сообщение о временном ограничении проведения ряда операций.