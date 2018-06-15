Центральная приемная комиссия ЯГСХА начала прием документов

Сегодня, Центральная приемная комиссия ФГБОУ ВО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия» начала прием документов у абитуриентов на 2018-2019 учебный год по очной и заочной формам обучения по следующим направлениям/специальностям:

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Условия приема:

Выпускники школ – прием проводится на основании результатов ЕГЭ, не ранее 2014 года;

Выпускники СПО, НПО и ВО – прием проводится по результатам внутренних экзаменов ЯГСХА

Профиль – «Переработка и управление биоресурсами» Б/Р/М*

35.03.07 – «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»

Профили – «Менеджмент в животноводстве», «Технология производства продуктов животноводства» Б/Р/М*

36.03.02 – «Зоотехния»

19.03.04 – «Технология продукции и организация общественного питания» М/Р/Ф*

36.04.02 – «Зоотехния» (магистратура) С*

Профиль – «Технология молока и молочных продуктов» С*

19.04.03 – «Продукты питания животного происхождения» (магистратура)

36.03.01 – «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (Ветеринарно-санитарная экспертиза и контроль качества продуктов и сырья животного и растительного происхождения, в т.ч. биологическая безопасность) Б/Р/М*

36.05.01 – «Ветеринария» Б/Р/М*

Профиль – «Охотоведение» Б/Р/М*

06.03.01 – «Биология»

36.04.01 – «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (магистратура) С*

Профиль – «Экология» С*

06.04.01 – «Биология» (магистратура)

Профили – «Информационные системы и технологии», «Энергообеспечение в агропромышленном комплексе», «Технический сервис в агропромышленном комплексе», М/Р/Ф*

35.03.06 – «Агроинженерия»

Профиль – «Мелиорация, рекультивация и охрана земель» М/Р/Ф*

20.03.02 – «Природообустройство и водопользование»

Профиль – «Машины и аппараты пищевых производств» М/Ф/Р*

15.03.02 – «Технологические машины и оборудование»

Профиль – «Технический сервис в АПК» С*

35.04.06 – «Агроинженерия» (магистратура)

Профиль – «Управление земельными ресурсами» М/Р/Ф*

21.03.02 – «Землеустройство и кадастры»

Профили – «Рациональное многоцелевое использование лесов» Б/Р/М*

35.03.01 – «Лесное дело»

Профиль – «Лесоинженерное дело» М/Р/Ф*

35.03.02 – «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств»

Профиль – «Агробизнес» Б/Р/М*

35.03.04 – «Агрономия»

Профиль – «Управление продукционным процессом сельскохозяйственных культур в условиях криолитозоны» С*

35.04.04 – «Агрономия» (магистратура)

Профиль – «Экономика предприятий в агропромышленном комплексе» М/Р/О*

38.03.01 – «Экономика»

Профиль – «Коммерция в агропромышленном комплексе» М/Р/О*

38.03.06 – «Торговое дело»

ОКТЁМСКИЙ ФИЛИАЛ

Профили – «Агробизнес» Б/Р/М*

35.03.04 – «Агрономия»

Профиль – «Технический сервис в агропромышленном комплексе» М/Р/Ф*

35.03.06 – «Агроинженерия»

Профиль – «Адаптивное земледелие» С*

35.04.04 – «Агрономия» (магистратура)

(*Экзамены: М – математика профильный 27 б., Р – русский язык 36 б., Б – биология 36 б., Ф – физика 36 б., О – обществознание 42 б., С – собеседование по специальности)

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Условия приема:

Прием без экзаменов только на основании Аттестата 11 класса по среднему баллу оценок.

36.02.02 «Зоотехния»

Квалификация «Зоотехник»

13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»

Квалификация «Техник-теплотехник»

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»

Квалификация «Юрист»

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям)

Квалификация «Бухгалтер»

38.02.04 «Коммерция» (по отраслям)

Квалификация «Менеджер по продажам»

ОКТЁМСКИЙ ФИЛИАЛ

35.02.05 «Агрономия»

Квалификация «Агроном»

35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»

Квалификация «Техник-механик»

21.02.05 «Земельно-имущественные отношения»

Квалификация «Специалист по земельно-имущественным отношениям»

По всем интересующимся вопросам обращаться в Центральную приемную комиссию:

Адрес: г. Якутск, ш. Сергеляхское, 3 км., д.3, каб. 2.124 и 2.123,

телефон 8-968-154-49-82 или 8(4112) 24-49-82, 8(4112) 507-976

эл. почта: priem_kom14@mail.ru, сайт: www.ysaa.ru

Инстаграм: ysaa.ykt

Маршруты №17, 5, 41, 35 – остановка «ЯГСХА».