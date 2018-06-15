Центральная приемная комиссия ЯГСХА начала прием документов

Сегодня, Центральная приемная комиссия ФГБОУ ВО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия» начала прием документов у абитуриентов на 2018-2019 учебный год по очной и заочной формам обучения по следующим направлениям/специальностям:
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Условия приема:
Выпускники школ – прием проводится на основании результатов ЕГЭ, не ранее 2014 года;
Выпускники СПО, НПО и ВО – прием проводится по результатам внутренних экзаменов ЯГСХА
Профиль – «Переработка и управление биоресурсами» Б/Р/М*
35.03.07 – «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»
Профили – «Менеджмент в животноводстве», «Технология производства продуктов животноводства» Б/Р/М*
36.03.02 – «Зоотехния»
19.03.04 – «Технология продукции и организация общественного питания» М/Р/Ф*
36.04.02 – «Зоотехния» (магистратура) С*
Профиль – «Технология молока и молочных продуктов» С*
19.04.03 – «Продукты питания животного происхождения» (магистратура)
36.03.01 – «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (Ветеринарно-санитарная экспертиза и контроль качества продуктов и сырья животного и растительного происхождения, в т.ч. биологическая безопасность) Б/Р/М*
36.05.01 – «Ветеринария» Б/Р/М*
Профиль – «Охотоведение» Б/Р/М*
06.03.01 – «Биология»
36.04.01 – «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (магистратура) С*
Профиль – «Экология» С*
06.04.01 – «Биология» (магистратура)
Профили – «Информационные системы и технологии», «Энергообеспечение в агропромышленном комплексе», «Технический сервис в агропромышленном комплексе», М/Р/Ф*
35.03.06 – «Агроинженерия»
Профиль – «Мелиорация, рекультивация и охрана земель» М/Р/Ф*
20.03.02 – «Природообустройство и водопользование»
Профиль – «Машины и аппараты пищевых производств» М/Ф/Р*
15.03.02 – «Технологические машины и оборудование»
Профиль – «Технический сервис в АПК» С*
35.04.06 – «Агроинженерия» (магистратура)
Профиль – «Управление земельными ресурсами» М/Р/Ф*
21.03.02 – «Землеустройство и кадастры»
Профили – «Рациональное многоцелевое использование лесов» Б/Р/М*
35.03.01 – «Лесное дело»
Профиль – «Лесоинженерное дело» М/Р/Ф*
35.03.02 – «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств»
Профиль – «Агробизнес» Б/Р/М*
35.03.04 – «Агрономия»
Профиль – «Управление продукционным процессом сельскохозяйственных культур в условиях криолитозоны» С*
35.04.04 – «Агрономия» (магистратура)
Профиль – «Экономика предприятий в агропромышленном комплексе» М/Р/О*
38.03.01 – «Экономика»
Профиль – «Коммерция в агропромышленном комплексе» М/Р/О*
38.03.06 – «Торговое дело»
ОКТЁМСКИЙ ФИЛИАЛ
Профили – «Агробизнес» Б/Р/М*
35.03.04 – «Агрономия»
Профиль – «Технический сервис в агропромышленном комплексе» М/Р/Ф*
35.03.06 – «Агроинженерия»
Профиль – «Адаптивное земледелие» С*
35.04.04 – «Агрономия» (магистратура)
(*Экзамены: М – математика профильный 27 б., Р – русский язык 36 б., Б – биология 36 б., Ф – физика 36 б., О – обществознание 42 б., С – собеседование по специальности)
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Условия приема:
Прием без экзаменов только на основании Аттестата 11 класса по среднему баллу оценок.
36.02.02 «Зоотехния»
Квалификация «Зоотехник»
13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»
Квалификация «Техник-теплотехник»
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
Квалификация «Юрист»
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям)
Квалификация «Бухгалтер»
38.02.04 «Коммерция» (по отраслям)
Квалификация «Менеджер по продажам»
ОКТЁМСКИЙ ФИЛИАЛ
35.02.05 «Агрономия»
Квалификация «Агроном»
35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»
Квалификация «Техник-механик»
21.02.05 «Земельно-имущественные отношения»
Квалификация «Специалист по земельно-имущественным отношениям»
По всем интересующимся вопросам обращаться в Центральную приемную комиссию:
Адрес: г. Якутск, ш. Сергеляхское, 3 км., д.3, каб. 2.124 и 2.123,
телефон 8-968-154-49-82 или 8(4112) 24-49-82, 8(4112) 507-976
эл. почта: priem_kom14@mail.ru, сайт: www.ysaa.ru
Инстаграм: ysaa.ykt
Маршруты №17, 5, 41, 35 – остановка «ЯГСХА».