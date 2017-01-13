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Общество
12 января 2017, 23:00
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Централ Партнершип: якутский кинотеатр «сам себя выпорол» Ла-Ла-Лендом

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Кинотеатр «Лена» сам отказался показывать фильмы «Ла-ла Ленд», «Молчание», «Монстр-Траки» и «Три Икса: Мировое господство», сообщили в пресс-службе компании-правообладателя «Централ Партнершип».

Напомним, ранее заместитель директора кинотеатра «Лена» Георгий Николаев рассказал, что они не смогут показать фильмы из-за отказа увеличивать количество сеансов картины «Викинг». По его словам, «Централ Партнершип» отказалась предоставить пакет картин Paramount Pictures, в который, кроме «Ла-Ла Ленда», также входили фильмы «Молчание», «Три Икса: Мировое господство» и «Звонки».

Заместитель генерального директора компании по кинодистрибуции Вадим Верещагин, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы, заявил, что Георгию Николаеву был предложен определенный формат работы с фильмом «Викинг», от которого он категорически отказался.

«Аналогично Николаев поступил в отношении работы с фильмами „Ла-ла Ленд“ (Summit), „Молчание“ (IM Global), „Монстр-Траки“ и „Три Икса: Мировое господство“ (Paramount Pictures)», — подчеркнул Верещагин. Он также отметил, что Николаев пригрозил запустить кампанию по бойкотированию фильма «Викинг».

Верещагин добавил, что в Якутске с фильмом «Викинг» работают только два кинотеатра, потому что «конструктивный диалог» по форматам показа с другими залами не сложился.

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Источник: http://ysia.ru/glavnoe/tsentral-partnership-kinoteatr-lena-prigrozil-zapustit-kampaniyu-po-bojkotirovaniyu-vikinga/
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