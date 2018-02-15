Центр занятости населения приглашает работодателей на семинар

ГКУ РС (Я) «Центр занятости населения города Якутска» приглашает на семинар «Работодатель 2018 – задачи и перспективы», организуемый в рамках Информационного месячника – марафона для работодателей. Семинар состоится 21 февраля 2018 года с 10.00 до 12.30 часов. В программе: О содействии работодателей в обеспечении занятости населения;

Основные задачи Года содействия занятости населения в РС (Я);

Об изменениях и пути реализации Закона РС (Я) «О квотировании рабочих мест»;

Об изменениях в налоговом законодательстве;

О сокращении работников при реорганизации предприятий;

Публичные слушания по результатам контрольно-надзорной деятельности ГКЗН РС (Я) в 2017 году;

О конкурсе «Лучший по профессии» и клубе кадровиков Место проведения: г.Якутск, пр. Ленина, д.15, актовый зал ОА г.Якутска (2 этаж) Регистрация участников: 9.30 – 10.00 Контактные номера: 42-20-09, 42-20-44, 42-20-55 comments powered by HyperComments Источник: Отдел информирования ЦЗН г.Якутск

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