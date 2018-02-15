Центр занятости населения приглашает работодателей на семинар

ГКУ РС (Я) «Центр занятости населения города Якутска» приглашает на семинар «Работодатель 2018 – задачи и перспективы», организуемый в рамках Информационного месячника – марафона для работодателей.
Семинар состоится 21 февраля 2018 года с 10.00 до 12.30 часов.
В программе:
- О содействии работодателей в обеспечении занятости населения;
- Основные задачи Года содействия занятости населения в РС (Я);
- Об изменениях и пути реализации Закона РС (Я) «О квотировании рабочих мест»;
- Об изменениях в налоговом законодательстве;
- О сокращении работников при реорганизации предприятий;
- Публичные слушания по результатам контрольно-надзорной деятельности ГКЗН РС (Я) в 2017 году;
- О конкурсе «Лучший по профессии» и клубе кадровиков
Место проведения: г.Якутск, пр. Ленина, д.15, актовый зал
ОА г.Якутска (2 этаж)
Регистрация участников: 9.30 – 10.00
Контактные номера: 42-20-09, 42-20-44, 42-20-55comments powered by HyperComments
Источник: Отдел информирования ЦЗН г.Якутск