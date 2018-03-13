Центр занятости населения объявляет набор на бесплатное обучение

Центр занятости населения г. Якутска объявляет набор на бесплатное обучение с 18 лет по профессиям:

Обдирщик алмазов

По окончании обучения трудоустройство в ООО «ДДК»

Ювелир-закрепщик

По окончании обучения трудоустройство в частные ювелирные предприятия

Бетонщик

Стекольщик

Каменщик

Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов

По окончании обучения выдается свидетельство об уровне квалификации государственного образца.

Обращаться в Центр занятости населения г. Якутска по адресу: ул. Петра Алексеева, д. 6/1, каб. 101, 206.