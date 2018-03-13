Центр занятости населения объявляет набор на бесплатное обучение

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Обдирщик алмазов
Ювелир-закрепщик
Бетонщик
Центр занятости населения г. Якутска объявляет набор на бесплатное обучение с 18 лет по профессиям:
Обдирщик алмазов
По окончании обучения трудоустройство в ООО «ДДК»
Ювелир-закрепщик
По окончании обучения трудоустройство в частные ювелирные предприятия
Бетонщик
Стекольщик
Каменщик
Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов
По окончании обучения выдается свидетельство об уровне квалификации государственного образца.
Обращаться в Центр занятости населения г. Якутска по адресу: ул. Петра Алексеева, д. 6/1, каб. 101, 206.
Источник: Центр занятости населения г. Якутска