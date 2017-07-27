Центр занятости населения и Союз строителей Якутии договорились о сотрудничестве

26 июля 2017 года состоялось подписание соглашения о сотрудничестве Государственного казённого учреждения «Центр занятости населения города Якутска» и Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей «Союз строителей Якутии».

В церемонии подписания приняли участие генеральный директор Союза строителей Якутии Айхал Габышев, руководитель Центра занятости населения города Якутска Мария Слепцова, а также руководитель Молодёжной биржи труда «Импульс» Сергей Егоров.

Стороны договорились о взаимодействии в области реализации мероприятий государственной политики занятости населения во исполнение Государственной программы Республики Саха (Якутия) «Содействие занятости населения Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы».

В качестве первоочередных задач сотрудничества было оговорено трудоустройство местных кадров в строительные организации, входящие в состав Ассоциации «Союз строителей Якутии», замещение иностранной рабочей силы на предприятиях республики.

В рамках сотрудничества объединения работодателей с Молодёжной биржей труда «Импульс» — для решения проблем занятости среди молодёжи задачами соглашения поставлены содействие занятости выпускников образовательных учреждений республики, как категории, испытывающей трудности при трудоустройстве по причине отсутствия трудового стажа, а также содействие временной занятости безработных граждан, а также несовершеннолетних жителей Республики Саха (Якутия) в летний период.