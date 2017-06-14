Центр «Сосновый бор» за здоровый образ жизни будущего поколения

Сотрудники Центра «Сосновый бор» 13 июня 2017 года приняли участие в X городской акции «Здоровый человек – здоровое будущее», посвященной Году добра в городском округе «город Якутск» и Году экологии в Российской Федерации.

Акция уже который год проводится с целью привлечения внимания детей, подростков, молодежи, родителей, общественности к здоровому образу жизни и профилактике вредных привычек. В рамках акции организовываются культурно-массовые, физкультурно-оздоровительные мероприятия, творческие выступления, ярмарка здоровья для детей: экспресс исследования, консультации специалистов.

18 воспитанников профильной смены «ЮниСпорт» Центра «Сосновый бор», под руководством педагогов Центра, приняли участие в конкурсе творческих проектов «Живи ярко-делай добро» и выступили с танцевальным флешмобом «Быть с нами – жить интересно!». Яркий детский флешмоб озарил площадь Орджоникидзе искренними улыбками и радостным настроением всех прохожих. За активное участие ребята были награждены благодарственными письмами от организаторов акции – Управления образования окружной администрации «город Якутск».

По традиции в работе акции также активное участие приняли сотрудники медицинского блока Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» под руководством заведующей лечебной частью Евдокии Старковой. На ярмарке здоровья медицинские сотрудники Центра провели всем желающим консультацию и диагностику, ознакомили интересующихся с деятельностью Центра.

В конце мероприятия организационный комитет акции отметил грамотой и памятным знаком коллектив Центра «Сосновый бор» за активное участие в конкурсе профилактических проектов «Живи ярко – делай добро!».

Мы надеемся, что в этот день внесли свой вклад в пропаганде здорового образа жизни среди населения республики и напоминаем, что здоровый образ жизни — это концепция жизнедеятельности человека, направленная на улучшение и сохранение здоровья с помощью соответствующего питания, физической подготовки, морального настроя и отказа от вредных привычек.