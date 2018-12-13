Центр «Сосновый бор» — участник реализации проекта «Полярная звезда»

12 декабря т.г. в Постоянном представительстве Республики Саха (Якутия) состоялась Деловая сессия «Инвестируй в Якутию!» в рамках Дней Дальнего Востока – 2018 в Москве.

Деловая сессия состояла из двух частей: презентации инвестиционных проектов региона и бизнес встреч B2B.

Модератором сессии выступила Анна Акпарова, помощник заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном Федеральном округе.

С приветственным словом выступил Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. В своей речи он подчеркнул, что сегодня инвестиционная политика республики нацелена прежде всего на активное подключение инвесторов, на ускорение технологического развития, на построение цифровой экономики, которая будет обеспечивать промышленный рост и появление новых современных производств на территории Республики Саха (Якутия).

Далее широкой публике был представлен инвестиционный потенциал Якутии, где представители государственных органов, высшей школы и крупных бизнес-компаний республики презентовали свои инвестиционные проекты по приоритетным отраслям экономики: транспорт и логистика, нефтегазовый комплекс, горнорудный комплекс, ЖКХ и энергетика, агропромышленный комплекс, лесоперерабатывающий комплекс, промышленность строительных материалов, туристическо-рекреационный комплекс и инновации.

Во второй части деловой сессии прошли B2B – встречи («бизнес для бизнеса»), на одной из которых были обсуждены проекты «Создание туристско-рекреационного комплекса «Северная мозаика» и «Создание современного круглогодичного детского центра «Полярная звезда».

Участников В2В приветствовали генеральный директор ООО «Национальный альянс туристических агентств» Александр Кононенко и учредитель Евгений Шулятьев. На встрече присутствовали главный специалист Министерства предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) Розалия Степанова, представители в г. Москве Китайской Корпорации Энергетического Строительства генеральный директор господин Ван Сюань и коммерческий директор Гуань Вэйн, заместитель генерального директора ООО «НЕПДИ Энергоинжиниринг» господин Хуан Дапэн, генеральный директор ГБУ «Агенство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха (Якутия)» Александр Кондрашин, директор ГАУ ДО РС (Я) Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» Яна Иванова.

Александр Кондрашин рассказал заинтересованным сторонам о текущем состоянии проекта «Полярная звезда». Круглогодичный детский центр «Полярная звезда» будет располагаться на территории с. Старая Табага и рассчитан на 350 мест в смену для круглогодичного проживания детей. Проект будет реализовываться по механизму Концессионного соглашения. Детский центр состоит из технологического, образовательного, спортивного, медицинского кластеров. Каждый кластер имеет свою уникальную современную инфраструктуру, возможности которой будут направлены на создание безопасной уникальной среды, основанной на образовательных технологиях виртуальной и дополненной реальности, инновационных оздоровительных методиках, обеспечивающих вовлеченность ребенка в процесс перехода из зоны ближайшего развития в зону актуального развития его способностей и возможностей. Совместная деятельность детских учреждений, таких как данный детский центр «Полярная звезда», Малая Академия Наук, Международная Арктическая Школа, взаимодействие с Образовательным центром «Сириус» (г. Сочи), позволит создать единый цикл работы с талантливыми детьми Республики Саха (Якутия).

К 2022 году планируется получение следующего эффекта от реализации проекта:

— Создание площадки для проведения федеральных и дальневосточных детских мероприятий;

— Спортивная инфраструктура лагеря позволит проводить тренировочные мероприятия сборных детских команд на территории региона;

— Профессиональный центр подготовки к мероприятиям World Skills на территории региона;

— Центр дополнительного образования Якутии;

— Реализация 100% программы отдыха и оздоровления детей на территории региона с обеспечением самых современных образовательных программ;

— Рост охвата детей дополнительным образованием на 10 000 детей ежегодно;

— Создание 250 рабочих мест.

В своем докладе Александр Кондрашин подчеркнул, что проект перспективный и будет продвигаться быстро, также он отметил, что по кадровым вопросам, содержанию образовательной части проекта будет работать подведомственная организация Министерства образования и науки Республики Саха Якутия Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор», которая имеет большой опыт работы в направлении организации отдыха и оздоровления детей в республике.