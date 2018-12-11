Центр «Сосновый бор» принял участие в благотворительной акции «Подари волшебство»

В преддверии самого ожидаемого праздника исполняются самые заветные мечты и происходят волшебные чудеса, зажигающие в детских сердцах искры радости и счастья. Одним из таких чудес является благотворительная акция «Подари волшебство» для детей из неблагополучных семей и сирот, организаторами которой являются Общественная палата РС (Я), ММУ МВД РФ по РС (Я) «Якутское», автоцентр «Японец», ЯГОМО «Подросток», Якутское региональное отделение «Опора России» и Государственный театр оперы и балета имени Д.К. Сивцева — Суоруна Омоллона.

Центр «Сосновый бор» по доброй традиции принял участие в этой ежегодной акции, где каждый сотрудник вместе с конфетами и игрушками вложил в новогодний презент частичку своего тепла.

Осталось совсем мало времени до наступления главного праздника страны. И еще не поздно поделиться своей теплотой с теми, кто вам дорог, а также с теми, кто в силу различных причин обделен вниманием и заботой. Пусть в каждом доме будет место для доброты и тепла, а дети – окутаны любовью. Пусть наступающий Новый год принесет самые приятные сюрпризы, исполнение всех желаний, здоровья и радости!