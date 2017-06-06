Центр «Сосновый бор» посвятил свои занятия творчеству А.С.Пушкина

Ко дню рождения великого поэта А.С.Пушкина в детском Центре отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» состоялись тематические занятия по дополнительному образованию среди участников профильной смены «ЮниСпорт», которая стартовала вчера.

Ребята с самого утра окунулись в лирическую атмосферу по произведениям великого поэта. Все педагоги, независимо от направления, посвятили сегодня свои занятия этой дате. Так, на занятии по рисованию дети красочно раскрасили иллюстрации к сказкам Пушкина. Они также познакомились с биографией поэта, особое внимание уделив его детским годам. На уроках музыки прозвучали романсы на стихи А.С. Пушкина, а также музыка, написанная по его произведениям. Участники занятия обсудили вопросы сохранения классической музыки среди подрастающего поколения и привития любви к ней с детства.

Ребята после занятий по декоративно-прикладному творчеству «Дизайн» поспешили поделиться с нами со своими впечатлениями:

— Меня зовут Артур Кузьмин, я из школы №33 города Якутска. Сегодня мы посетили очень интересный урок, посвященный сказке А.С.Пушкина «У Лукоморья дуб зеленый». Мне здесь интересно было создавать настоящий дуб и рисовать ученого кота. Думаю, получилось очень красивое дерево как из сказки.

Меня зовут Терехов Альберт, я из школы №1 города Якутска. Я делал золотые цепи из цветной бумаги для дуба из сказки Пушкина. Они получились как настоящие и потом мы все вместе вырезали листочки для нашего дуба. Дуб из сказки сейчас украшает холл возле кабинетов.

На занятии эколого-биологического направления «Калейдоскоп открытий» в начале урока дети,побеседовав с педагогом о сказках Пушкина, провели расследование на тему существуют ли в реальной жизни сказочные персонажи — животные и растения из этих сказок. Они узнали, что «золотая рыбка» существует по-настоящему, это конечно же не волшебная, но красивая аквариумная рыбка, одомашненная человеком ещё в VII веке нашей эры. Также ребятам интересно было узнать научные данные про дерево Анчар из одноименного произведения Пушкина.

Такие интересные занятия по дополнительному образованию позволили детям узнать сегодня чуть больше о произведениях русского поэта Пушкина и гордиться его великими дарованиями.