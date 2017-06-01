Центр «Сосновый бор» подарил праздник детям на площади Ленина в честь Дня защиты детей

В первый день лета детский «бум» устроил Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» на площади Ленина в честь Международного Дня защиты детей и в честь своего 5-летнего юбилея.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей и открытию летнего сезона, были организованы Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия).

Столица превратилась в одну огромную детскую площадку, где для маленьких горожан сотрудники Центра «Сосновый бор» организовали мастер-классы по программам дополнительного образования, занимательные викторины по иностранным языкам и игры с вожатыми. Рабочий будний день не стал преградой для большинства родителей и взрослых: с самого утра разноцветные воздушные шары и сахарная вата радовали детей, а солнечная и теплая погода стала настоящим подарком для ребят.

Бурными аплодисментами встретили зрители объявление ведущих, о том, что единственному круглогодичному республиканскому Центру отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор», под руководством директора Яны Ивановой, в этом году исполняется 5 лет! «За 5 лет стабильной и успешной работы Центр добился многих успехов. На сегодня Центр является оператором отдыха и оздоровления детей в республике, координатором многих международных и всероссийских проектов, носит статус республиканской инновационной площадки», — проинформировали ведущие со сцены.

С настоящей энергией молодежи поделились участники смены «Регион-14» вместе с вожатским коллективом «Душа Севера» Центра «Сосновый бор». Они подарили несколько музыкальных танцевальных номеров, особенно запомнился номер вместе с творческим коллективом ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия) с песней «ГАИ».

На мероприятии также были организованы тематические открытые площадки дополнительного образования: педагоги Центра дали мастер-класс по музыке, аквагрим, была организована педагогами по иностранным языкам викторина на английском языке, лаборатория биологии, где дети под микроскопом могли разглядеть состав бытовой пыли, лапку мухи и т.д. На площадке по робототехнике ребята вместе с педагогом попробовали управлять роботами нового поколения.

— Получился замечательный праздник! День выдался очень солнечным и по-настоящему летним. Народу собралось очень много: дети совсем маленькие и ребята постарше, родители, бабушки и дедушки. И все нашли себе занятие по душе. По окончанию праздника никто не спешил уходить. Мы постарались устроить все как можно удобнее и подробно представить всю нашу палитру занятий по дополнительному образованию в Центре «Сосновый бор», чтобы детям было интересно — рассказывает Вера Бетюнская, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор».

Ирина Данилова, жительница города Якутска, и ее сын Дьулустан поделились с нами своими впечатлениями:

— Это была не просто развлекательная программа, а действительно праздник для взрослых и детей. Мне было все интересно также, как и моему сыну. Я уверена, никто не остался равнодушным, потому что хорошее настроение детей – это самое ценное для любого родителя. Огромное спасибо организаторам за такие яркие впечатления и праздник для наших детей!