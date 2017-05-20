Центр помощи семьям «Тэрчи» организовал творческий конкурс «Наша дружная семья»

Семья – это близкие и родные люди, кого мы любим, с кого берем пример, о ком заботимся, кому желаем счастья. Семья для каждого из нас самое главное, самое нужное в жизни. И если в доме царят взаимопонимание, доверие, тепло и уют, то это настоящая семья.

Именно такие семьи участвовали 17 мая в творческом семейном конкурсе «Наша дружная семья». В конкурсе приняли участие 5 многодетных семей из Центра помощи семьям «Тэрчи».

Конкурс состоял из трех этапов: визитная карточка, семейные традиции, творческий конкурс. Каждая семья подготовила красочные стенгазеты «Счастливы вместе». В творческом этапе «Наши таланты» дети и родители проявили недюжинный талант в чтении стихотворений, исполнению песен, постановке танцевальных номеров.

Конкурсантов оценивало компетентное жюри в составе депутата Якутской городской Думы Антонины Титовой, члена Союзов журналистов, главного специалиста Центра социального обслуживания населения города Якутска Саргыланы Максимовой, благотворителя Центра помощи семьям «Тэрчи» Марины Полушкиной, заведующей детской библиотеки «Моя библиотека» Матрены Аргуновой, руководителя направления «Добро РСО» штаба студенческих отрядов СВФУ Захара Оконешникова.

Мероприятие прошло в праздничной, дружной атмосфере, все семьи проявили творческий подход. Все семьи остались очень довольны, с желанием принять участие в следующих конкурсах.

Конкурс музыкальными номерами украсили студенты СВФУ им. М. К. Аммосова, а во время совещания жюри для зрителей была проведена познавательная викторина.

Ирина Бушкова, мама пятерых детей:

— Старший сын Марк учится в 7 классе, Герману 12 лет, он учится в 5 классе, Лев и Давид – близнецы, им по 8 лет. Сыновья все учатся в СОШ №26 на «хорошо» и «отлично». Младшему Исайе 1 год, поэтому я сижу по уходу за ним. К конкурсу мы подготовились основательно. Стенгазету рисовали всей семьей. Мои дети любят рисовать, лепить, поэтому для нас это скорее удовольствие. Конкурс дал нам большой опыт выступления на сцене. Это так волнительно! Детям очень понравилось. Они показали свою сплоченность и дисциплину. А так зал небольшой, уютный, поэтому было приятно выступать. Публика была в основном старшего возраста и поэтому дети восприняли их как своих бабушек – не стеснялись. Особый восторг, конечно, вызвала викторина, которую провела Матрена Николаевна. Спасибо большое студентам – они не только станцевали, но и помогли с музыкальным оформлением. Все семьи выступили очень достойно. Я заметила, что у многодетных семей похожие увлечения, мы любим выезды на природу, сбор ягод, грибов, любим петь всей семьей, гордимся спортивными победами наших детей. Думаю в этом и есть радость материнства и отцовства — радоваться и гордиться своими детьми.

Евгения и Федор Винокуровы, победители в номинации «Творческая семья»:

— Старшему сыну Валере 21 год, он студент СВФУ, Эдварду 10 лет, он ученик 3 «а» класса СОШ №3, Розе 8 лет, она учится во 2 классе, Лене 6 лет и Ильюше 4 года, они воспитанники детского сада №18. Нам конкурс очень понравился, получили массу впечатлений. Мы получили первый опыт выхода на сцену. Дети каждый по отдельности не раз выступали на конкурсах, а со всей семьей, со своими братьями и сестрой впервые. Посмотрели выступления других семей, чем и как живут, как воспитывают своих детей, чем занимаются их дети. Мы спорили, думали, предлагались разные варианты, как и что, и кто с чем будет выступать, каждый перебирал свой репертуар, чем удивить зрителей. Нам, как родителям было интересно смотреть и слушать обсуждение детей, и приятно, что они так ответственно и дружно отнеслись к конкурсу. Для нас семья — это труд и ответственность. Совместный труд объединяет семью.

Христина и Вячеслав Потаповы-Ивановы, победители в номинации «Семейные традиции»:

— Дочери Божене 11 лет, Анжеле 9 лет, сыну Владену 6 лет, Саше 3 года, Лере один год. Спасибо организаторам за приглашение, для нас это был первый опыт выхода на сцену, все очень довольны, старшие дети говорят — еще будем участвовать в таких мероприятиях. Опыт интересный и приятный. Позитива очень много. Мы благодарны всем конкурсантам и специалистам Центра помощи семьям «Тэрчи».

Сусанна и Михаил Пчелкины, победители конкурса «Наша дружная семья»:

— Конечно, для нас участие в конкурсе приятное открытие. В нашей семье самое главное дети. Мы не ожидали, что будем первыми. Нашу семью поддержали родные, бабушки, сестры и племянники.

Елена и Иннокентий Сивцевы, победители в номинации «За поддержку детских инициатив»:

— Участие в конкурсе инициировала дочка Айыллаана, а поддержали ее инициативу. В творческом конкурсе дочка с отцом спели дуэтом. Мы очень волновались, но наши дети выступили очень достойно, даже особо не волновались. Семья для нас это самое главное, пусть каждая семья будет счастлива. Мы благодарны организатором конкурса за такой праздник.

Всех участников конкурса поздравила воспитанница Центра помощи семьям «Тэрчи» Лера Анисимова, прочитавшая стихотворение «Моя семья». От имени коллектива Центра помощи семьям «Тэрчи» и от семей-конкурсантов мы выражаем огромную благодарность председателю Якутской городской Думы Александру Саввинову и генеральному директору кинотеатра «Центральный» Александру Данилову за помощь в организации конкурса, а также всем членам жюри.