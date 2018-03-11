Центр лабораторного анализа и технических измерений по РС(Я)

«ЦЛАТИ по Республике Саха (Якутия)» — филиал ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО»

+7 (4112) 219-601

677980, г. Якутск, ул. Ленина, 35

yakutsk@clati-dv.ru

Созданное изначально для решения задач в области экологии, ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО» в течение более 10 лет непрерывно развивается и расширяет свои возможности. В настоящее время учреждение оказывает весь спектр услуг в области экологической безопасности, а также промышленной безопасности и энергетическому надзору.

Федеральное государственное бюджетное Учреждение «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Дальневосточному федеральному округу» находится в ведении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).

В состав ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО» входят 6 филиалов во всех субъектах Дальневосточного федерального округа. Каждый филиал представляет собой современный комплекс, оснащенный уникальным современным оборудованием для проведения исследований и мониторинга окружающей среды. Лаборатории учреждения укомплектованы высококвалифицированными специалистами. Наличие собственной инфраструктуры и широкого спектра возможностей от лабораторных испытаний до экспертной деятельности позволяет нам решать самые сложные, в том числе комплексные задачи для организаций всех направлений бизнеса.

В учреждении имеются аналитические и электротехнические лаборатории, лаборатория неразрушающего контроля и лаборатория радиационной безопасности, которые позволяют ежегодно выполнять более 200 000 анализов. Опыт организации позволяет ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО» уже который год оставаться неизменным лидером в своей сфере деятельности.