Ценные подарки к Новому году от Якутского филиала Россельхозбанка

Россельхозбанк предлагает якутянам приобрести серебряные монеты с новогодней символикой. Праздничная коллекция представлена монетами с изображением символа 2017 года — Петуха. Монеты изготовлены из серебра 900-й и 999-й пробы, качество и подлинность подтверждены соответствующим сертификатом. Каждое изделие упаковано в оригинальный подарочный футляр. Памятные монеты станут оригинальным подарком к Новому году для деловых партнеров, друзей и близких. Их уникальность обусловлена ограниченным тиражом, высоким качеством чеканки, художественной и коллекционной ценностью.

Приобрести эксклюзивный сувенир можно в точках продаж Якутского регионального филиала АО «Россельхозбанк». При себе необходимо иметь паспорт. Более подробную информацию об ассортименте и котировках монет из драгметаллов можно получить на сайте www.rshb.ru или по телефону: 402-136.