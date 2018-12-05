Ценные подарки к Новому году от Россельхозбанка

Россельхозбанк предлагает якутянам приобрести серебряные монеты с новогодней символикой. Праздничная коллекция представлена серебряными подарочными монетами 999 пробы «Год свиньи -19» (Австралия, Франция), «С Новым годом – 19» (Гана). Все изделия отличаются высокохудожественным оформлением и выполнены в высоком качестве чеканки пруф, отличительным признаком которой являются ровное зеркальное поле и контрастирующий с ним матовый рельеф.

Памятные монеты из драгоценных металлов являются предметом коллекционирования, замечательным подарком для друзей и близких к предстоящим новогодним праздникам. Праздничное впечатление усиливают красивые подарочные футляры.

Приобрести эксклюзивный сувенир можно в точках продаж Якутского регионального филиала АО «Россельхозбанк». При себе необходимо иметь паспорт. Более подробную информацию об ассортименте и котировках монет из драгметаллов можно получить на сайте www.rshb.ru или по телефону: 402-136.