Ценную промысловую рыбу незаконно выловили в Якутии

Якутскими транспортными полицейскими выявлен факт незаконной ловли рыбы, сообщает Северо-Восточное ЛУ МВД России на транспорте.
Мужчину задержали на 2711 километре реки Лены в районе поселка Коньки Ленского района.
«Установлено, что местный житель при помощи катера установил три сети, с помощью которых добыл свыше 130 экземпляров рыб семейства лососевых. Разрешительные документы на добычу биоресурсов у гражданина отсутствовали», — говорится в сообщении.
Вся незаконно добытая рыба, а также орудия лова изъяты и помещены на ответственное хранение.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 256 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Источник: http://news.ykt.ru/article/77013
Уважаемые читатели!
Комментарии могут быть опубликованы, если они не содержат:
Администрация сайта оставляет за собой право удалять любые сообщения без объяснения причин. Администрация сайта не несет ответственности за содержание сообщений. Мнение автора сообщения может не совпадать с мнением редакции.