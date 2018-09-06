Ценную промысловую рыбу незаконно выловили в Якутии

Якутскими транспортными полицейскими выявлен факт незаконной ловли рыбы, сообщает Северо-Восточное ЛУ МВД России на транспорте. Мужчину задержали на 2711 километре реки Лены в районе поселка Коньки Ленского района. «Установлено, что местный житель при помощи катера установил три сети, с помощью которых добыл свыше 130 экземпляров рыб семейства лососевых. Разрешительные документы на добычу биоресурсов у гражданина отсутствовали», — говорится в сообщении. Вся незаконно добытая рыба, а также орудия лова изъяты и помещены на ответственное хранение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 256 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Источник: http://news.ykt.ru/article/77013

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