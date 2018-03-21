АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
-21
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  57.70
 71.23
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
21.03.2018, 12:10
Культура & Образование
Декада ко Дню работника культуры официально открыта
21.03.2018, 12:00
Происшествия
Директора школы заподозрили в хищении 420 тысяч рублей
21.03.2018, 11:50
Общество
Целевой фонд будущих поколений отчитался перед главой Якутии
21.03.2018, 11:40
Происшествия
В Нерюнгри изверги ранили ножом и ограбили 80-летнего старика
21.03.2018, 11:30
Республика
В Томмоте прошел конкурс чтецов
21.03.2018, 11:20
Культура & Образование
Интервью
Простая формула жизни актера Степана Березовского: верить, трудиться и любить
21.03.2018, 11:11
Происшествия
Гендиректора «МТС Нюрба-Агро» обвиняют в служебном подлоге и растрате
21.03.2018, 11:10
Происшествия
Резонанс
Обвиняемый в педофилии отец Мелетий прибыл в Якутск
21.03.2018, 11:00
Сахалыы
Ил Дархан: Сылгыһыт күнүнэн итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибин!
21.03.2018, 10:50
Общество
АК «Полярные авиалинии» задолжала работникам 13 млн рублей
21.03.2018, 10:40
Республика
В Томмоте открылась солнечная выставка
21.03.2018, 10:30
Финансы
Россельхозбанк объявил финансовые результаты за 2017 год по МСФО
21.03.2018, 10:20
Общество
«Сокол» вернул долги
21.03.2018, 10:10
Политика
Праймериз ЕР в Якутии: Приняты еще тринадцать заявлений
21.03.2018, 10:00
Общество
Некролог
Ушел из жизни бывший министр Якутии
21.03.2018, 9:50
Культура & Образование
И снова конкурс «Учитель года»
21.03.2018, 9:40
Столица
Позитив
Жильцы аварийного дома в Мархе въедут в новые квартиры
21.03.2018, 9:30
Столица
Фотофакт
В столице отметили лучших работников жилищно-коммунального хозяйства
21.03.2018, 9:20
Путешествия
Комбинированный отдых на Красном и Мертвом морях
21.03.2018, 9:10
Общество
В Якутске выберут лучшего кадровика
21.03.2018, 9:08
Культура & Образование
Эксклюзив
Золотая Якутия Ирины Мекумяновой в Санкт-Петербурге
21.03.2018, 9:00
Происшествия
20 человек эвакуировано при пожаре в Алданском районе
21.03.2018, 8:24
Общество
Позитив
SТИЛЬМАРКЕТ: дарите добро!
21.03.2018, 8:17
Общество
Резонанс
СМИ России: разбросанное в болотах Якутска золото начали нелегально продавать?
21.03.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Среда 21 марта 2018
21.03.2018, 0:02
Политика
Сегодня день рождения депутата и старейшин
20.03.2018, 21:02
Политика
Общественное наблюдение: будем извлекать уроки
20.03.2018, 21:01
Республика
Электроснабжение большей части потребителей Западной Якутии восстановлено
20.03.2018, 20:48
Республика
21 марта предстоят временные ограничения электроснабжения
20.03.2018, 20:47
Сахалыы
«Ыллаа – туой Хаҥалас ыччата» — ырыа күөн – күрэһэ ырыа аргыстаах Хаҥалас сиригэр
20.03.2018, 18:00
Политика
В парламенте прошло заседание постоянного комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
20.03.2018, 17:50
Общество
Якутскэнерго: ущерб от хищений электроэнергии превысил 2 млн рублей
20.03.2018, 17:40
Культура & Образование
Двуязычным детям в Якутии помогает программа «Веселый день дошкольника»
20.03.2018, 17:30
Культура & Образование
Вышла книга об истории мировой музыкальной культуры
20.03.2018, 17:20
Общество
В Якутии борются с неформальной занятостью
20.03.2018, 17:10
Общество
День «солнечных детей» в Якутии
20.03.2018, 17:00
Общество
В Якутии отметят 125-летие со дня рождения Ивана Винокурова
20.03.2018, 16:50
Общество
Энергетики расчищают просеки
20.03.2018, 16:40
Происшествия
За убийство ребенка ответит не только мать, но и должностные лица
20.03.2018, 16:30
Происшествия
Мошенники «увели» у женщины более 100 тыс рублей
20.03.2018, 16:21
Культура & Образование
В Якутске начинается Декада архитектуры и дизайна
20.03.2018, 16:10
Культура & Образование
Экспозиция современной истории Якутии появится в музее «Россия – Моя история»
20.03.2018, 16:00
Происшествия
Гражданин Узбекистана попытался дать взятку полицейскому
20.03.2018, 15:58
Политика
Праймериз: 3 человека выдвинулись от Мархи
20.03.2018, 15:50
Культура & Образование
Фильм московского режиссера о Якутии собирается в мировой прокат
20.03.2018, 15:40
Спорт
Стрелки из традиционного лука: «В нас проснется генетическая память!»
20.03.2018, 15:30
Культура & Образование
Афиша
Саха театр приглашает на спектакли
20.03.2018, 15:20
Политика
Егор Борисов подвёл итоги выборов
20.03.2018, 15:10
Финансы
Алмазэргиэнбанк составил рейтинг лучших подразделений
20.03.2018, 15:00
Культура & Образование
Фестиваль «Мамонтенок» ищет таланты
20.03.2018, 14:50
Экономика
Теплоэнергосервис подвел итоги производственной деятельности в 2017 году 
20.03.2018, 14:40
Спорт
На Сахалин прибывают представители стран-участниц зимних Игр «Дети Азии»
20.03.2018, 14:30
Столица
Якутск готовится к паводку
20.03.2018, 14:20
Столица
В Якутске состоится ярмарка бизнес-идей
20.03.2018, 14:10
Экономика
Энергоснабжение части потребителей Западной Якутии восстановлено
20.03.2018, 13:45
Экология
В Якутии идет подготовка к весеннему паводку
20.03.2018, 13:30
Красота & Здоровье
С возрастом повышается качество секса
20.03.2018, 13:20
Столица
В Якутске выберут лучшего специалиста по охране труда
20.03.2018, 13:10
Общество
Налоговая инспекция приглашает на дни открытых дверей!
20.03.2018, 13:00
Культура & Образование
Афиша
Саха театра аһымал испикткээкилгэ ыҥырар
20.03.2018, 12:50
Желток
Ирине Павлуцкой после эфира у Малахова начали поступать предложения от модельных агентств
20.03.2018, 12:40
Экономика
Фонд капремонта сообщает о закрытии кассы
20.03.2018, 12:30
Культура & Образование
Стань специалистом в области воспитания детей – вожатым!
20.03.2018, 12:20
Экономика
Начался поиск нового подрядчика на строительство участка «Томмот — Нижний Бестях»
20.03.2018, 12:10
Культура & Образование
ЯГСХА помогает своим выпускникам с трудоустройством
20.03.2018, 12:00
Культура & Образование
Афиша
НХМ приглашает на выставку художника-керамиста Николая Шарапова
20.03.2018, 11:50
Путешествия
Шикарный отель в Тунисе ждет вас!
20.03.2018, 11:40
Спорт
Золото, серебро и бронза! Якутянин Александр Петров на студенческом чемпионате мира
20.03.2018, 11:30
Общество
Аптеку в Якутске оштрафовали на 100 тыс рублей за неправильное хранение лекарств
20.03.2018, 11:23
Экономика
Экстра
Энергетики восстанавливают электроснабжение четырех улусов Якутии
20.03.2018, 11:20
Спорт
В Якутии состоятся скачки на якутских лошадях
20.03.2018, 11:10
Происшествия
В Ленском районе арестован должник по «пьяному штрафу»
Архив новостей
Общество
21 марта 2018, 11:50
85

Целевой фонд будущих поколений отчитался перед главой Якутии

20 марта на заседании под председательством Егора Борисова рассмотрена финансово-хозяйственная деятельность НКО «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)».

С отчётом о деятельности некоммерческой организации выступил генеральный директор Сергей Местников.

Целевой фонд будущих поколений РС (Я) образован в 1992 году, его миссией определено обеспечение экономического, социального и иного благосостояния будущих поколений Якутии.

Среди общественно полезных целей деятельности фонда, в частности, значатся содействие в обеспечении охраны окружающей среды, в формировании и развитии инновационной деятельности, содействие в практической реализации мер по поддержке семей с детьми и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, содействие в развитии социальной сферы и образования, культуры, науки, здравоохранения, социального обеспечения, спорта, развития коренных малочисленных народов Севера, развития межнационального сотрудничества, а также содействие в решении задач социально-экономической направленности для повышения уровня жизнеобеспечения населения республики.

Сергей Местников рассказал об объектах подпрограммы «Содействие» программы «Во имя будущего», строительство и проектирование которых завершено в отчётном 2017 году.

Одним из самых значимых объектов является строительство Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в Якутске, сданного в эксплуатацию в декабре 2017 года и торжественно открытого 12 марта. Объект общей площадью 12,5 тыс. кв.м. рассчитан на 100 койко-мест и 150 мест дневного посещения. Уникальность центра заключается в том, что здесь будет оказываться комплексная медико-социальная реабилитация и абилитация детей-инвалидов не только из Якутии, а со всего Дальнего Востока. Объект полностью построен на средства Целевого фонда будущих поколений РС(Я) за счёт пожертвований АК «АЛРОСА». Общий объём средств, направленных на строительство данного объекта, составил 1 млрд. 006 млн. рублей.

Ещё один объект, проектирование и оснащение которого оборудованием экспозиции (во исполнение решений главы Якутии Егора Борисова) профинансировал фонд – это исторический парк «Россия – Моя история» в городе Якутске.

В октябре 2017 года введены здания Республиканского шахматно-шашечного центра в Якутске и спального корпуса на 40 мест Нюрбинского республиканского реабилитационного центра для детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями. Также в отчётном периоде завершено проектирование объекта «Учебный корпус на 150 мест с интернатом на 100 мест ГАУ ДО «Малая академия наук РС(Я)» в селе Чапаево Хангаласского улуса.

В данное время на средства Фонда будущих поколений РС(Я) в селе Абый Абыйского улуса строится школа на 90 учащихся. По словам Сергея Местникова, работа осложнена полным отсутствием транспортной доступности и проблемами с доставкой материалов для строительства, осуществляемой только автозимником. В августе 2019 года должно быть завершено строительство культурно-спортивного комплекса в п. Зырянка Верхнеколымского района.

«Ведётся строительство Мирнинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Харысхал» в городе Мирный. С наступлением плюсовых температур на объекте начнутся работы по отделке. В августе текущего года объект планируем сдать в эксплуатацию», – проинформировал руководитель фонда.

Также фондом начато строительство сельского клуба в селе Усун-Кюёль Усть-Алданского улуса, терапевтического и детского отделений на 30 коек с поликлиникой на 180 посещений в смену в пос. Батагай Верхоянского района. Кроме того, фонд заключил контракт с «Якутпроектом» на проектирование строительства образовательного комплекса «Международный центр «Дети Арктики».

По подпрограмме «Развитие» Фонд будущих поколений РС(Я) финансирует мероприятия с некапитальными расходами. Так, в целях реализации положений указа Главы РС(Я) Егора Борисова «О комплексе мер по выявлению и поддержке одарённых детей в РС (Я)» реализуются проекты с Малой академией наук РС (Я) – «Юные таланты «Якутии», с Высшей школой музыки и Арктическим государственным институтом культуры и искусств – проект «Юные таланты Арктики», Федерациями шашек и шахмат Якутии – проект «Шахматы и шашки – путь к успеху». При поддержке фонда дети выезжают на научные конференции, музыкальные конкурсы и спортивные соревнования в различные регионы России и всему миру. «Как правило, дети всегда возвращаются с победами», – прокомментировал Местников.

Кроме этого, реализуется ряд других проектов в сфере содействия в развитии образования, науки, культуры и поддержки семьи: «Медиашкола «Кэскил», «Семья – основа будущего (Дьиэ кэргэн – олох төрдө)» (поддержка детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации), «Национальная кухня народов Якутии» (исследования культуры питания народов, населяющих бассейны рек Лена, Индигирка и Яна), «Энергия движения» (приобретение и установка уличных спортивных тренажёров), «Светлое будущее» (приобретение и установка детских игровых площадок), «От сердца к сердцу» (диагностика сердечно-сосудистых заболеваний посредством телемедицинской технологии) и другие.

Также фондом проводятся мероприятия, направленные на обеспечение охраны окружающей среды и поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций.

Сергей Местников сообщил, что в 2017 году Фондом произведены налоговые отчисления в бюджет республики на сумму 59 млн. 920 тыс. рублей.  Генеральный директор отчитался об основных финансовых показателях компании.

Подводя итоги совещания, Егор Борисов отметил, что Фонд будущих поколений РС(Я) выполняет системную работу по поддержке детства, тем самым реализуя один из ключевых приоритетов социальной и демографической политики Республики Саха (Якутия).

comments powered by HyperComments
Источник: www.egorborisov.ru Фото Марии Васильевой (ЯСИА).
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
19.03.2018, 18:40
Опрос
Эксклюзив
Голосование LIVE: кто самый авторитетный депутат в Якутской гордуме?
15.03.2018, 20:38
Желток
Видео
Золотая лихорадка: Жители Якутска ринулись искать золото
15.03.2018, 21:58
Желток
Резонанс
Золотая лихорадка: выборы президента в Якутске под угрозой?
15.03.2018, 18:27
Общество
Фотофакт
На Якутск посыпался золотой дождь: горожане ищут упавшее золото
15.03.2018, 18:05
Общество
Сельских жителей обучат новым профессиям
15.03.2018, 19:19
Политика
Турчак: Задачи будут оформлены в конкретные законопроекты
20.03.2018, 2:58
Политика
Эксклюзив
Sex в коридорах власти Якутии — 2
16.03.2018, 10:20
Желток
Видео
Резонанс
Дневник «Золотой лихорадки» в Якутске — день первый
15.03.2018, 12:09
Политика
Экстра
Афанасий Максимов возвращается в большую политику
16.03.2018, 16:58
Происшествия
Эксклюзив
Экстра
Под Якутском нашли слиток с «золотого» самолета
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Интервью
Культура & Образование
21.03.2018

Простая формула жизни актера Степана Березовского: верить, трудиться и любить

Политика
21.03.2018

Праймериз ЕР в Якутии: Приняты еще тринадцать заявлений

Некролог
Общество
21.03.2018

Ушел из жизни бывший министр Якутии

Путешествия
21.03.2018

Комбинированный отдых на Красном и Мертвом морях

Эксклюзив
Культура & Образование
21.03.2018

Золотая Якутия Ирины Мекумяновой в Санкт-Петербурге

Позитив
Общество
21.03.2018

SТИЛЬМАРКЕТ: дарите добро!

Резонанс
Общество
21.03.2018

СМИ России: разбросанное в болотах Якутска золото начали нелегально продавать?

Афиша
Культура & Образование
20.03.2018

Саха театра аһымал испикткээкилгэ ыҥырар