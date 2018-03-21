Целевой фонд будущих поколений отчитался перед главой Якутии

20 марта на заседании под председательством Егора Борисова рассмотрена финансово-хозяйственная деятельность НКО «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)».

С отчётом о деятельности некоммерческой организации выступил генеральный директор Сергей Местников.

Целевой фонд будущих поколений РС (Я) образован в 1992 году, его миссией определено обеспечение экономического, социального и иного благосостояния будущих поколений Якутии.

Среди общественно полезных целей деятельности фонда, в частности, значатся содействие в обеспечении охраны окружающей среды, в формировании и развитии инновационной деятельности, содействие в практической реализации мер по поддержке семей с детьми и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, содействие в развитии социальной сферы и образования, культуры, науки, здравоохранения, социального обеспечения, спорта, развития коренных малочисленных народов Севера, развития межнационального сотрудничества, а также содействие в решении задач социально-экономической направленности для повышения уровня жизнеобеспечения населения республики.

Сергей Местников рассказал об объектах подпрограммы «Содействие» программы «Во имя будущего», строительство и проектирование которых завершено в отчётном 2017 году.

Одним из самых значимых объектов является строительство Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в Якутске, сданного в эксплуатацию в декабре 2017 года и торжественно открытого 12 марта. Объект общей площадью 12,5 тыс. кв.м. рассчитан на 100 койко-мест и 150 мест дневного посещения. Уникальность центра заключается в том, что здесь будет оказываться комплексная медико-социальная реабилитация и абилитация детей-инвалидов не только из Якутии, а со всего Дальнего Востока. Объект полностью построен на средства Целевого фонда будущих поколений РС(Я) за счёт пожертвований АК «АЛРОСА». Общий объём средств, направленных на строительство данного объекта, составил 1 млрд. 006 млн. рублей.

Ещё один объект, проектирование и оснащение которого оборудованием экспозиции (во исполнение решений главы Якутии Егора Борисова) профинансировал фонд – это исторический парк «Россия – Моя история» в городе Якутске.

В октябре 2017 года введены здания Республиканского шахматно-шашечного центра в Якутске и спального корпуса на 40 мест Нюрбинского республиканского реабилитационного центра для детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями. Также в отчётном периоде завершено проектирование объекта «Учебный корпус на 150 мест с интернатом на 100 мест ГАУ ДО «Малая академия наук РС(Я)» в селе Чапаево Хангаласского улуса.

В данное время на средства Фонда будущих поколений РС(Я) в селе Абый Абыйского улуса строится школа на 90 учащихся. По словам Сергея Местникова, работа осложнена полным отсутствием транспортной доступности и проблемами с доставкой материалов для строительства, осуществляемой только автозимником. В августе 2019 года должно быть завершено строительство культурно-спортивного комплекса в п. Зырянка Верхнеколымского района.

«Ведётся строительство Мирнинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Харысхал» в городе Мирный. С наступлением плюсовых температур на объекте начнутся работы по отделке. В августе текущего года объект планируем сдать в эксплуатацию», – проинформировал руководитель фонда.

Также фондом начато строительство сельского клуба в селе Усун-Кюёль Усть-Алданского улуса, терапевтического и детского отделений на 30 коек с поликлиникой на 180 посещений в смену в пос. Батагай Верхоянского района. Кроме того, фонд заключил контракт с «Якутпроектом» на проектирование строительства образовательного комплекса «Международный центр «Дети Арктики».

По подпрограмме «Развитие» Фонд будущих поколений РС(Я) финансирует мероприятия с некапитальными расходами. Так, в целях реализации положений указа Главы РС(Я) Егора Борисова «О комплексе мер по выявлению и поддержке одарённых детей в РС (Я)» реализуются проекты с Малой академией наук РС (Я) – «Юные таланты «Якутии», с Высшей школой музыки и Арктическим государственным институтом культуры и искусств – проект «Юные таланты Арктики», Федерациями шашек и шахмат Якутии – проект «Шахматы и шашки – путь к успеху». При поддержке фонда дети выезжают на научные конференции, музыкальные конкурсы и спортивные соревнования в различные регионы России и всему миру. «Как правило, дети всегда возвращаются с победами», – прокомментировал Местников.

Кроме этого, реализуется ряд других проектов в сфере содействия в развитии образования, науки, культуры и поддержки семьи: «Медиашкола «Кэскил», «Семья – основа будущего (Дьиэ кэргэн – олох төрдө)» (поддержка детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации), «Национальная кухня народов Якутии» (исследования культуры питания народов, населяющих бассейны рек Лена, Индигирка и Яна), «Энергия движения» (приобретение и установка уличных спортивных тренажёров), «Светлое будущее» (приобретение и установка детских игровых площадок), «От сердца к сердцу» (диагностика сердечно-сосудистых заболеваний посредством телемедицинской технологии) и другие.

Также фондом проводятся мероприятия, направленные на обеспечение охраны окружающей среды и поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций.

Сергей Местников сообщил, что в 2017 году Фондом произведены налоговые отчисления в бюджет республики на сумму 59 млн. 920 тыс. рублей. Генеральный директор отчитался об основных финансовых показателях компании.

Подводя итоги совещания, Егор Борисов отметил, что Фонд будущих поколений РС(Я) выполняет системную работу по поддержке детства, тем самым реализуя один из ключевых приоритетов социальной и демографической политики Республики Саха (Якутия).