Целевой фонд будущих поколений: Чокурдахский рыбзавод могли поджечь умышленно

Пожар на Чокурдахском рыбзаводе мог произойти из-за умышленного поджога, сообщает ЯСИА со ссылкой на Целевой фонд будущих поколений. В настоящий момент управляющая компания проводит работу с правоохранительными органами по выявлению причастных к данному происшествию. Объявлено денежное вознаграждение за достоверную информацию.

Напомним, недействующее здание рыбного завода, чьим 100% учредителем является Фонд будущих поколений, сгорело в субботу в поселке Чокурдах Аллаиховского района.

Из-за пожара в здании обрушился второй этаж. Оборудование находилось на первом этаже. Во время предварительного осмотра специалисты Дирекции по эксплуатации и Фонда установили, что сильно пострадала камера шоковой заморозки. Вторая камера и оборудование (разделочные столы, полки, тележки, отопительные котлы, ленточный конвейер и т.д.) не повреждены огнем.

По факту пожара возбуждено уголовное дело, направлено заявление в прокуратуру РС(Я) с просьбой взять ситуацию на контроль. Кроме того, в Якутск на экспертизу направлены материалы с места пожара.



По словам представителя Целевого фонда будущих поколений, здание завода не является собственностью Фонда, соответственно, у последнего нет никаких правовых оснований для заключения договоров, в том числе ответственного хранения имущества. Помещение и оборудование принадлежат ООО «Чокурдахский рыбный завод», которое с 2014 года не осуществляет деятельность, не генерирует выручку и не имеет источников для осуществления страхования имущества и содержания охраны.

С сентября 2016 года управление ООО «Чокурдахский рыбзавод» передано УК «Дирекция по эксплуатации», которая для минимизации расходов приняла решение о консервации и провела работу по складированию оборудования, завариванию мест доступа на завод, отключению от коммунальных и инженерных сетей, организации ответственного хранения объекта.