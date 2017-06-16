Целевое обучение: Томск готовит технические и медицинские кадры для Якутии

Министерство образования и науки Якутии продолжает экспресс-рубрику об обучении студентов за пределами республики в рамках целевой подготовки специалистов. Напомним, что Целевая подготовка специалистов проводится по очной, очно-заочной, заочной формам обучения в аккредитованных образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях Российской Федерации. В настоящее время по линии Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) в рамках целевого обучения обучаются 3411 человек. В Министерстве образования и науки РС(Я) данную работу проводит Отдел высшего образования и целевой подготовки.

Сегодня представляем вниманию будущих студентов и их родителей интервью с куратором студентов-якутян в г. Томске Оксаной Носовой. Оксана Валентиновна является ответственным секретарем отборочной комиссии Института природных ресурсов Томского политехнического университета и вот уже в течение 5 лет курирует студентов-якутян в Томске, где в настоящее время обучается около 200 студентов.

Надеемся, что наш материал будет полезен для тех, кто желает учиться в учебных заведениях г. Томска.

— Оксана Валентиновна, расскажите, пожалуйста, немного о себе.

— Знакомство с Якутией у меня состоялось с участия в проведении первой предметной олимпиады технических ВУЗов в 2006 году. Олимпиада проводится в целях улучшения качества набора в высшие учебные заведения и как первый этап набора студентов, поэтому участие в таком мероприятии представителя вуза было важно и для университета. После этого участие в работе методической комиссии олимпиады и в работе республиканкой приемной комиссии стало традиционным.

С этого же года началось мое курирование студентов, обучающихся в Томском политехническом университете.

С 2012 года я являюсь представителем Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров РС(Я), а ныне Министерства образования и науки РС(Я), и теперь мной осуществляется курирование всех студентов, обучающихся в Томске по линии Министерства.

Кроме того, являюсь преподавателем кафедры «Геологии и разработки нефтяных месторождений» и осуществляю научное руководство студентов–якутян, обучающихся по направлению «Нефтегазовое дело»: выпускными квалификационными работами, написанием статей, докладов на конференциях, в т.ч. на конференциях, организуемых Министерством.

— На какие специальности учится большинство студентов из Якутии в вашем городе?

— В настоящее время в Томске по линии Министерства обучается около 200 студентов. Обучение проводится в трех ВУЗах: Национальном – исследовательском Томском политехническом университете (ТПУ), Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), Сибирском государственном медицинском университете (СибГМУ).

Основными заказчиками специалистов–выпускников ТПУ являются Министерство промышленности РС(Я), Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я), Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по геологии и недропользованию. Республика богата природными ресурсами, поэтому промышленность Якутии ориентирована на поиски, разведку, добычу и обогащение сырья. В связи с этим, лидирующее место по количеству целевых мест (50%) занимает группа «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых». В группу входят специальности, охватывающие весь процесс добычи полезных ископаемых и доведения их до момента глубокой переработки, потребность в которых при реализации инвестиционных проектов развития Южной и Западной Якутии, а в связи со строительством трубопровода «Сила Сибири», работодателями выпускников, которые поступили в 2014-2016 гг. является дочернее предприятие ПАО «Газпром» ООО «Газпром трансгаз Томск».

ТУСУР готовит специалистов для различных предприятий в области IT и электроники, а также специалистов, которые смогут обеспечить автоматизацию технологических процессов и производств, информационную безопасность. Основными заказчиками является Министерство связи и информационных технологий Республики Саха (Якутия) и Министерство промышленности Республики Саха (Якутия).

По заявкам Министерства образования и науки РС(Я) в СибГМУ обучаются студенты на трех факультетах: лечебном, педиатрическом и фармацевтическом.

На протяжении более десятка лет ежегодно выпускается 10–15 специалистов (интернов, ординаторов).

Целевая подготовка практических врачей, где заказчиками является Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия), а работодателем – конкретная больница или поликлиника является одним из путей решения кадрового дефицита, в т.ч. и на селе. Благодаря целевой подготовке эти выпускники распределяются по медицинским учреждениям, для которых их готовили целевым образом.

— Какие успехи нынешнего учебного года вы можете отметить?

— Хотелось бы отметить участие студентов в предметных олимпиадах, конференциях. Ряд из них были отмечены дипломами победителей.

Традиционно проводились и внеучебные мероприятия: мероприятия для первокурсников, Мисс Саха Томск, Новогодний бал, Фотоквест, Деловые игры и пр.

День Республики Саха (Якутия) в этом году был проведен в новом формате. Совместно с Администрацией Томской области, а так же с Министерством культуры Республики Саха (Якутия) РК «Факел» и общественной организацией студентов «Ситим» провели фестиваль якутского кино. В рамках фестиваля показывали не только якутские фильмы совершенно бесплатно для всех томичей, но и была возможность познакомиться с культурой народа Республики Саха (Якутия) поближе, т.к. программа мероприятия подразумевала концертную программу, мастер-классы (по игре на хомусе; национальные игры и пр.); выставку-продажу атрибутики; Осуохай (национальный танец). В преддверии Дня победы были якутские фильмы с военной тематики.

В течение года ребята занимались в спортивных клубах, в танцевальном коллективе и вокалом.

— Дайте небольшую памятку для будущих первокурсников: что они должны всегда помнить, чтобы адаптироваться в другом городе, добиться успехов в учебе. Что им нужно обязательно делать, как себя вести, как проявлять себя, в каких мероприятиях участвовать?

— Нужно откликаться на все призывы со стороны университетов, т.к. в университетах так же разрабатываются программы адаптации, а также на призывы куратора, активистов. Много мероприятий проводится для студентов-первокурсников. Нужно принимать в них участие и тогда станет понятно, как построить свою жизненную траекторию. Студенчество, безусловно, самый яркий период в жизни человека. И только от самого студента зависит, каким будет этот путь. Студенту покажут возможности, а как он ими воспользуется — зависит только от него. Студенты должны помнить, что не должны ни в коем случае молчать о своих проблемах. Всегда есть люди, которые помогут в них разобраться.

Комплекс мероприятий, направленных на реализацию программы адаптации студентов первого курса в вузовской среде

№ Название и содержание проекта Задачи проекта Сроки реализации Результат Примечание Информационно- аналитический модуль Размещение обновленной информации в группе «СахаТомск» В Контакте Формирование и развитие эффективной системы информирования и обратной связи со студентами первого курса К моменту поступления Актуальная информация Организация и проведение организационных собраний Знакомство с куратором, активом общественной организации ТРООС Ситим, деятельностью общественной организации 2 неделя сентября Создание базы данных Организация и проведение анкетирования Анкетирование студентов первого курса с целью изучения личностных особенностей, для построения индивидуальной активной траектории развития студента 3 неделя сентября Аналитический отчет, рекомендации Академическая адаптация Собрание Информирование студентов об особенностях обучения в ВУЗе (что такое учебный план, линейный график, что является основание для продления сессии и академического отпуска, как начисляется стипендия и какие меры социальной поддержки имеют студенты- целевики и пр.), уставами ВУЗов и т.д. 2 неделя сентября Формирование академической грамотности Психологическая адаптация Тренинг «Знакомство» Знакомство студентов между собой; выстраивание коммуникаций между собой 1 неделя сентября Формирование благоприятного климата Тренинг Сплочение коллектива Развитие навыков межличностных отношений у студентов, формирование готовности работать в команде, развитие общекультурных компетенций 1 неделя октября Формирование первичного коллектива Правовые аспекты жизнедеятельности и безопасности студентов Организация и проведение собраний со студентами с участием представителей МВД Ознакомление студентов, проживающих в общежитиях с правовыми аспектами жизнедеятельности и безопасности с возможными последствиями противоправных действий 1 неделя сентября Формирование правовой грамотности в отношении ответственности за противоправные действия При поддержке ВУЗов Толерантность, гражданская и социальная ответственность Привлечение студентов первого курса к мероприятиям в рамках проекта «Дни национальных культур» Расширение знаний студентов о культурном многообразии студентов, обучающихся в Томске, развитие толерантности межэтнических связей. 3-4 неделя октября Формирование представлений о особенностях и традициях различных народов, создание толерантной среды, межнационального сотрудничества. Привлечение студентов к мероприятиям патриотической направленности. (Празднование Дня республики Саха, Викторина к Дню победы) Историко- патриотическое воспитание 4 неделя апреля, май. Установка гражданской и социальной ответственности «Корпоративный» Посвящение в студенты 1 неделя сентября Формирование студенческой культуры Знакомство студентов первого курса с существующими возможностями, способствующими всестороннему развитию Организация и проведение для студентов презентации · Спортивных секций · Танцевальных и творческих коллективов 2 неделя сентября Привлечение студентов к внеучебным занятиям Праздник первокурсника Вовлечение студентов первого курса в жизнь томских студентов из Якутии 3 неделя сентября Привитие «корпоративных» традиций, развитие творческих и спортивных способностей Спартакиада первокурсников Выявление студентов, имеющих хорошую спортивную результативность 3 неделя сентября Ознакомление студентов с спортивными площадками, привлечение к занятиям спортом. Студенческий дебют Выявление студентов заинтересованных в развитии творческих способностей 3 неделя сентября Ознакомление студентов с возможностью заниматься в кружках и пр. Деловая игра Выявление среди студентов активной молодежи 1 неделя октября Пополнение общественной организации активистами Экскурсия по г. Томску Знакомство с городом 1 неделя сентября Сокращение срока ориентации студентов в городе, кампусе Фотоквест Знакомство студентов первого курса с кампусами университетов, с городом 2 неделя октября Сокращение срока ориентации студентов в городе, кампусе