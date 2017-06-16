Целевое обучение: Томск готовит технические и медицинские кадры для Якутии

Министерство образования и науки Якутии продолжает экспресс-рубрику об обучении студентов за пределами республики в рамках целевой подготовки специалистов. Напомним, что Целевая подготовка специалистов проводится по очной, очно-заочной, заочной формам обучения в аккредитованных образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях Российской Федерации. В настоящее время по линии Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) в рамках целевого обучения обучаются 3411 человек. В Министерстве образования и науки РС(Я) данную работу проводит Отдел высшего образования и целевой подготовки.
Сегодня представляем вниманию будущих студентов и их родителей интервью с куратором студентов-якутян в г. Томске Оксаной Носовой. Оксана Валентиновна является ответственным секретарем отборочной комиссии Института природных ресурсов Томского политехнического университета и вот уже в течение 5 лет курирует студентов-якутян в Томске, где в настоящее время обучается около 200 студентов.
Надеемся, что наш материал будет полезен для тех, кто желает учиться в учебных заведениях г. Томска.
— Оксана Валентиновна, расскажите, пожалуйста, немного о себе.
— Знакомство с Якутией у меня состоялось с участия в проведении первой предметной олимпиады технических ВУЗов в 2006 году. Олимпиада проводится в целях улучшения качества набора в высшие учебные заведения и как первый этап набора студентов, поэтому участие в таком мероприятии представителя вуза было важно и для университета. После этого участие в работе методической комиссии олимпиады и в работе республиканкой приемной комиссии стало традиционным.
С этого же года началось мое курирование студентов, обучающихся в Томском политехническом университете.
С 2012 года я являюсь представителем Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров РС(Я), а ныне Министерства образования и науки РС(Я), и теперь мной осуществляется курирование всех студентов, обучающихся в Томске по линии Министерства.
Кроме того, являюсь преподавателем кафедры «Геологии и разработки нефтяных месторождений» и осуществляю научное руководство студентов–якутян, обучающихся по направлению «Нефтегазовое дело»: выпускными квалификационными работами, написанием статей, докладов на конференциях, в т.ч. на конференциях, организуемых Министерством.
— На какие специальности учится большинство студентов из Якутии в вашем городе?
— В настоящее время в Томске по линии Министерства обучается около 200 студентов. Обучение проводится в трех ВУЗах: Национальном – исследовательском Томском политехническом университете (ТПУ), Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), Сибирском государственном медицинском университете (СибГМУ).
Основными заказчиками специалистов–выпускников ТПУ являются Министерство промышленности РС(Я), Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я), Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по геологии и недропользованию. Республика богата природными ресурсами, поэтому промышленность Якутии ориентирована на поиски, разведку, добычу и обогащение сырья. В связи с этим, лидирующее место по количеству целевых мест (50%) занимает группа «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых». В группу входят специальности, охватывающие весь процесс добычи полезных ископаемых и доведения их до момента глубокой переработки, потребность в которых при реализации инвестиционных проектов развития Южной и Западной Якутии, а в связи со строительством трубопровода «Сила Сибири», работодателями выпускников, которые поступили в 2014-2016 гг. является дочернее предприятие ПАО «Газпром» ООО «Газпром трансгаз Томск».
ТУСУР готовит специалистов для различных предприятий в области IT и электроники, а также специалистов, которые смогут обеспечить автоматизацию технологических процессов и производств, информационную безопасность. Основными заказчиками является Министерство связи и информационных технологий Республики Саха (Якутия) и Министерство промышленности Республики Саха (Якутия).
По заявкам Министерства образования и науки РС(Я) в СибГМУ обучаются студенты на трех факультетах: лечебном, педиатрическом и фармацевтическом.
На протяжении более десятка лет ежегодно выпускается 10–15 специалистов (интернов, ординаторов).
Целевая подготовка практических врачей, где заказчиками является Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия), а работодателем – конкретная больница или поликлиника является одним из путей решения кадрового дефицита, в т.ч. и на селе. Благодаря целевой подготовке эти выпускники распределяются по медицинским учреждениям, для которых их готовили целевым образом.
— Какие успехи нынешнего учебного года вы можете отметить?
— Хотелось бы отметить участие студентов в предметных олимпиадах, конференциях. Ряд из них были отмечены дипломами победителей.
Традиционно проводились и внеучебные мероприятия: мероприятия для первокурсников, Мисс Саха Томск, Новогодний бал, Фотоквест, Деловые игры и пр.
День Республики Саха (Якутия) в этом году был проведен в новом формате. Совместно с Администрацией Томской области, а так же с Министерством культуры Республики Саха (Якутия) РК «Факел» и общественной организацией студентов «Ситим» провели фестиваль якутского кино. В рамках фестиваля показывали не только якутские фильмы совершенно бесплатно для всех томичей, но и была возможность познакомиться с культурой народа Республики Саха (Якутия) поближе, т.к. программа мероприятия подразумевала концертную программу, мастер-классы (по игре на хомусе; национальные игры и пр.); выставку-продажу атрибутики; Осуохай (национальный танец). В преддверии Дня победы были якутские фильмы с военной тематики.
В течение года ребята занимались в спортивных клубах, в танцевальном коллективе и вокалом.
— Дайте небольшую памятку для будущих первокурсников: что они должны всегда помнить, чтобы адаптироваться в другом городе, добиться успехов в учебе. Что им нужно обязательно делать, как себя вести, как проявлять себя, в каких мероприятиях участвовать?
— Нужно откликаться на все призывы со стороны университетов, т.к. в университетах так же разрабатываются программы адаптации, а также на призывы куратора, активистов. Много мероприятий проводится для студентов-первокурсников. Нужно принимать в них участие и тогда станет понятно, как построить свою жизненную траекторию. Студенчество, безусловно, самый яркий период в жизни человека. И только от самого студента зависит, каким будет этот путь. Студенту покажут возможности, а как он ими воспользуется — зависит только от него. Студенты должны помнить, что не должны ни в коем случае молчать о своих проблемах. Всегда есть люди, которые помогут в них разобраться.
Комплекс мероприятий, направленных на реализацию программы адаптации студентов первого курса в вузовской среде
|№
|Название и содержание проекта
|Задачи проекта
|Сроки реализации
|Результат
|Примечание
|
Информационно- аналитический модуль
|Размещение обновленной информации в группе «СахаТомск» В Контакте
|Формирование и развитие эффективной системы информирования и обратной связи со студентами первого курса
|К моменту поступления
|Актуальная информация
|Организация и проведение организационных собраний
|Знакомство с куратором, активом общественной организации ТРООС Ситим, деятельностью общественной организации
|2 неделя сентября
|Создание базы данных
|Организация и проведение анкетирования
|Анкетирование студентов первого курса с целью изучения личностных особенностей, для построения индивидуальной активной траектории развития студента
|3 неделя сентября
|Аналитический отчет, рекомендации
|
Академическая адаптация
|Собрание
|Информирование студентов об особенностях обучения в ВУЗе (что такое учебный план, линейный график, что является основание для продления сессии и академического отпуска, как начисляется стипендия и какие меры социальной поддержки имеют студенты- целевики и пр.), уставами ВУЗов и т.д.
|2 неделя сентября
|Формирование академической грамотности
|
Психологическая адаптация
|Тренинг «Знакомство»
|Знакомство студентов между собой; выстраивание коммуникаций между собой
|1 неделя сентября
|Формирование благоприятного климата
|Тренинг Сплочение коллектива
|Развитие навыков межличностных отношений у студентов, формирование готовности работать в команде, развитие общекультурных компетенций
|1 неделя октября
|Формирование первичного коллектива
|
Правовые аспекты жизнедеятельности и безопасности студентов
|Организация и проведение собраний со студентами с участием представителей МВД
|Ознакомление студентов, проживающих в общежитиях с правовыми аспектами жизнедеятельности и безопасности с возможными последствиями противоправных действий
|1 неделя сентября
|Формирование правовой грамотности в отношении ответственности за противоправные действия
|При поддержке ВУЗов
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Толерантность, гражданская и социальная ответственность
|Привлечение студентов первого курса к мероприятиям в рамках проекта «Дни национальных культур»
|Расширение знаний студентов о культурном многообразии студентов, обучающихся в Томске, развитие толерантности межэтнических связей.
|3-4 неделя октября
|Формирование представлений о особенностях и традициях различных народов, создание толерантной среды, межнационального сотрудничества.
|Привлечение студентов к мероприятиям патриотической направленности. (Празднование Дня республики Саха, Викторина к Дню победы)
|Историко- патриотическое воспитание
|4 неделя апреля, май.
|Установка гражданской и социальной ответственности
|
«Корпоративный»
|Посвящение в студенты
|1 неделя сентября
|Формирование студенческой культуры
|Знакомство студентов первого курса с существующими возможностями, способствующими всестороннему развитию
|Организация и проведение для студентов презентации
· Спортивных секций
· Танцевальных и творческих коллективов
|2 неделя сентября
|Привлечение студентов к внеучебным занятиям
|Праздник первокурсника
|Вовлечение студентов первого курса в жизнь томских студентов из Якутии
|3 неделя сентября
|Привитие «корпоративных» традиций, развитие творческих и спортивных способностей
|Спартакиада первокурсников
|Выявление студентов, имеющих хорошую спортивную результативность
|3 неделя сентября
|Ознакомление студентов с спортивными площадками, привлечение к занятиям спортом.
|Студенческий дебют
|Выявление студентов заинтересованных в развитии творческих способностей
|3 неделя сентября
|Ознакомление студентов с возможностью заниматься в кружках и пр.
|Деловая игра
|Выявление среди студентов активной молодежи
|1 неделя октября
|Пополнение общественной организации активистами
|Экскурсия по г. Томску
|Знакомство с городом
|1 неделя сентября
|Сокращение срока ориентации студентов в городе, кампусе
|Фотоквест
|Знакомство студентов первого курса с кампусами университетов, с городом
|2 неделя октября
|Сокращение срока ориентации студентов в городе, кампусе
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