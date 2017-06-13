Целевое обучение студентов: г. Омск – кузница технических кадров для Якутии

Сегодня в рамках экспресс-рубрики о целевом обучении студентов за пределы республики представляем интервью с куратором студентов-якутян в г. Омске Юрием РОГОЗА. История целевого обучения для студентов Якутии насчитывает более двадцати лет. Но и до этого в г. Омске успешно обучались будущие специалисты из Якутии. Так, первый президент республики Михаил Ефимович НИКОЛАЕВ начал свою трудовую деятельность в 1961 году после окончания Омского государственного ветеринарного института (ныне входит в состав Омского государственного аграрного университета).

— Юрий Анатольевич, расскажите, пожалуйста, вкратце о себе.

Я являюсь доцентом кафедры «Инженерная геометрия и САПР» Омского государственного технического университета. В 2006 году я в первый раз участвовал в мероприятиях по приему абитуриентов из Якутии в омские вузы. С тех пор фактически курировал студентов из Якутии. В мае 2015 мне предложили делать это официально.

— Какие специальности омских ВУЗов популярны среди студентов-якутян?

Прежде всего, хочу отметить популярность города Омска среди якутских студентов. Это обусловлено тем, что Омск является одним из крупнейших городов России (по данным 2015 г. население составило 1 173 854 чел.). Город является вторым по численности населения в Сибири и восьмым в России. Имеется крупный транспортный узел. Город Омск является крупным промышленным центром: лёгкая, пищевая, полиграфическая, химическая, нефтехимическая и авиакосмическая промышленности.

В Омске имеется ряд крупных учебных заведений высшего и среднего профессионального образования, в которых обучались многие специалисты, вносящие ныне весомый вклад в развитие республики.

Наиболее востребованные направления подготовки — энергетика и теплоснабжение, дорожное строительство, эксплуатация автотранспорта, обслуживание авиационной техники, мелиорация.

Большая часть студентов из Якутии обучается в Омском государственном техническом университете, где популярными являются направления, связанные с энергетикой (Электроэнергетика и электротехника, теплоэнергетика и теплотехника), но имеются и другие направления — Нефтегазовое дело, механические, радиотехнические, информатика вычислительная техника и другие. Из других вузов востребованными являются направления автодорожного профиля — Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет и сельскохозяйственного направления — Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина.

— В целях сплочения студентов, какие мероприятия проводятся, работают ли какие-нибудь объединения студентов?

В Омске действует Омская молодежная общественная организация студентов Якутии «ДОБУН». Организация является ответственным ежегодных традиционных мероприятий, таких как: осенью это — знакомство с первокурсниками с выездом на природу, посвящение первокурсников, собрание для студентов из РС(Я), обучающихся в ВУЗах г.Омска с куратором Рогоза Ю.А. Зимой обычно проводим Рождественский вечер и Интеллектуальные игры. Весной — Массовое катание на сноубордах, на коньках. Студенты активно пропагандируют ЗОЖ. Нужно отметить, что в мероприятиях участвуют не только студенты направленные министерством, но и от других ведомств, а также и те, кто поступал самостоятельно, но связи с республикой старается не терять. Год был трудным, количество студентов снизилось, но в целом считаю, учеба идет успешно.

— Дайте, пожалуйста, небольшую памятку для будущих первокурсников: что они должны всегда помнить, чтобы адаптироваться в другом городе, добиться успехов в учебе. Что им нужно обязательно делать, как себя вести, как проявлять себя, в каких мероприятиях участвовать?

Первокурсникам надо всегда помнить, что главная задача – учиться, ни в коем случае не пропускать занятия, какими бы они скучными не казались. При трудностях (а они, время от времени, возникают у всех) не унывать, побольше общаться с другими студентами, не держать проблему в себе, и тогда выход из трудной ситуации найдется гораздо легче. А для более быстрой адаптации на новом месте надо быстрее познакомиться с ребятами из республики, и тогда оторванность от родных мест уже не будет такой сложной. Основной мой совет – по больше общаться друг с другом, и не лениться, не откладывать учебу на сессию, и тогда учеба будет успешной.