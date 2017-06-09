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9 июня 2017, 16:52
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Целевое обучение: Екатеринбург- город подготовки компетентных юристов

Министерство образования и науки Якутии продолжает экспресс-рубрику об обучении студентов за пределы республики в рамках целевой подготовки специалистов. Напомним, что Целевая подготовка специалистов проводится по очной, очно-заочной, заочной формам обучения в аккредитованных в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях Российской Федерации.

В настоящее время по линии Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) в рамках целевого обучения обучаются 3411 человек. В министерстве образования и науки РС(Я) данную работу проводит Отдел высшего образования и целевой подготовки.

Сегодня представляем вниманию будущих студентов и их родителей интервью с куратором студентов-якутян в г. Екатеринбурге Максимом МАТВЕЕВЫМ. Надеемся, что наш материал будет полезен для тех, кто желает учиться в учебных заведениях г. Екатеринбурга.

Общеизвестно, что по уровню квалификации выпускаемых кадров екатеринбургские вузы являются одними из ведущих в России.

— Максим Михайлович, расскажите немного о себе.
— Я являюсь выпускником Института прокуратуры Уральской государственной юридической академии 2003 года. С 2002 по 2005г. работал следователем, затем старшим следователем прокуратуры одного из районов г. Екатеринбурга. В период с 2004 по 2007 годы обучался в очной аспирантуре, после окончания которой, по настоящее время работаю на кафедре криминалистики Уральского государственного юридического университета. Также являюсь заместителем директора Института государственного и международного права данного университета. Я участвую в исследовательских проектах: разрабатываю комплексные программы обеспечения безопасности и укрепления правопорядка совместно с правоохранительными органами.

— На каких специальностях учится большинство студентов из Якутии?
— Абитуриенты интересуются геологоразведкой, маркшейдерским делом, недропользованием, востребованы и исторические факультеты вузов, однако, наибольший интерес у будущих студентов ВУЗов Екатеринбурга вызывает юриспруденция. Одним из самых престижных мест, где можно получить высшее юридическое образование, является профильный Уральский государственный юридический университет. Примечательно, что данный университет входит в пятерку самых популярных государственных вузов Екатеринбурга.

— Какие мероприятия проводятся в г. Екатеринбурге в целях сплочения студентов из Якутии?
— В целях сплочения студентов из Якутии землячеством СРОО «Түмсүү» ежегодно проводятся такие мероприятия как: общеземляческий КВН, Мисс Саха – Урал, футбол среди студентов из Якутии, КВН первокурсников, беседа с первокурсниками в целях адаптации, празднование национального праздника Ысыах, тематические вечеринки, общеземляческие шашлыки, новогодний бал, интеллектуальный конкурс «Своя игра» «Что? Где? Когда?», также шахматы, стрит – баскетбол. Актив землячества усердно работает над такими направлениями как: учеба, активная жизненная позиция, спорт. Хотелось бы отметить работу нынешнего председателя землячества — Парфенова Гаврила, как он сам говорит, главное — это поддержка единства и национального духа студентов из Республики Саха (Якутия). Показателем работы является полная отдача, доверие и работоспособность коллектива, т.е. актива землячества. Начиная с 2016 года всем нашим крупным мероприятиям сопутствует полная аудитория зрителей. Также одним из достижений является работа с другими землячествами, культурными объединениями (Дом народов Урала, Совет землячеств и др.). Наша плодотворная работа на уровне не только университета, но и города, проявляется в похвале от наших друзей с других землячеств и объединений. С 2016 года количество мероприятий растет, а качество только улучшается.

— Дайте небольшую памятку для будущих первокурсников: что они должны всегда помнить, чтобы адаптироваться в другом городе, добиться успехов в учебе. Что им нужно обязательно делать, как себя вести, как проявлять себя, в каких мероприятиях участвовать?
— О чем необходимо помнить будущим студентам, уезжающим на учебу за тысячи километров от дома, чтобы максимально сохранить привычное качество жизни и достичь большего? У наших студентов есть свой «рецепт»: «Во-первых — это всегда быть со своим землячеством. Так как землячество является связующим звеном между учебой и активной жизненной позицией в нашем городе. Главное — это усердно учиться и показывать себя в любых своих начинаниях. Все наши мероприятия, так или иначе способствуют раскрытию и раскрепощению личности, а это в свою очередь дает толчок к развитию не только студента первокурсника, но и землячества».

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Источник: Пресс-служба Минобрнауки Якутии
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