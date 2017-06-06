АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
21
Пасмурно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  56.62
 63.81
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
06.06.2017, 14:52
Культура & Образование
Северяне отметят Праздник цветения тундры
06.06.2017, 14:47
Спорт
Легкоатлеты борются за путевки на Игры Манчаары в Верхневилюйске
06.06.2017, 14:18
Спорт
Велосипедисты Якутии соберутся на Reactive Bike Fest
06.06.2017, 13:32
Экономика
Оплата взносов на капремонт в прощëные дни сэкономит ваш семейный бюджет
06.06.2017, 12:48
Культура & Образование
Целевая подготовка: Владивосток – кузница кадров для Якутии
06.06.2017, 12:35
Экология
В День эколога активисты собрали с Зеленого луга 80 мешков мусора
06.06.2017, 12:30
Происшествия
В Якутске молодчики ограбили 70-летнюю пенсионерку
06.06.2017, 12:21
Культура & Образование
«Науруз»-2017 посвящен театральному искусству Якутии
06.06.2017, 12:16
Республика
Паводковая обстановка в Якутии  
06.06.2017, 12:00
Культура & Образование
Вниманию журналистов!
06.06.2017, 11:42
Экономика
Энергосбыт: пересмотрен график работы Контакт-центра
06.06.2017, 11:40
Красота & Здоровье
Лариса Андреева: Верю, что якутская национальная одежда войдет в офисный стиль
06.06.2017, 11:21
Экономика
Жаркие скидки в mvm!
06.06.2017, 11:18
Экономика
Сегодня день рождения руководителя
06.06.2017, 10:41
Происшествия
Энергетики восстановили электроснабжение населённых пунктов Ленского района
06.06.2017, 10:36
Происшествия
В Якутии виновные в лесных пожарах привлечены к ответственности
06.06.2017, 10:19
Политика
 Молодые  парламентарии  Якутии  обратились к  Данчиковой  за советом
06.06.2017, 9:39
Финансы
Россельхозбанк поддержит развитие сельского хозяйства Дальнего Востока
06.06.2017, 9:37
Республика
Абитуриент – 2017. Почувствовали серьезность нового шага
06.06.2017, 9:35
Происшествия
В Якутии на таинственных охотников возбуждено уголовное дело
06.06.2017, 9:34
Республика
Юноши прошли школу мужества
06.06.2017, 9:20
Республика
МЧС: в Якутске ожидается порывистый ветер и осадки
06.06.2017, 8:52
Происшествия
В Якутии произошло 4 пожара
06.06.2017, 8:45
Культура & Образование
Вопросы интеллектуальной собственности исследователей обсудят в СВФУ
06.06.2017, 6:00
Футуролог
Гороскоп на 6 июня 2017
05.06.2017, 23:43
Культура & Образование
Университет на свежем воздухе: стартовал проект «Open. лекции» в городском парке
05.06.2017, 23:37
Происшествия
Эксклюзив
Скандальному обувщику Карену Мартиросяну дали 5 суток
05.06.2017, 21:43
Культура & Образование
Евгения Михайлова в столице Казахстана
05.06.2017, 21:37
Столица
Год добра: В Якутске продолжается третий сезон экологической акции «Вызов-кузов!»
05.06.2017, 21:36
Футуролог
Сельское хозяйство: задачи с решениями
05.06.2017, 21:34
Экология
В Якутске отметили экологические даты
05.06.2017, 18:04
Столица
6 июня предстоят временные ограничения электроснабжения
05.06.2017, 18:00
Столица
В Якутске появился новый автобусный маршрут №9
05.06.2017, 17:51
Республика
Жителям подтопленной Березовки нужна наша помощь!
05.06.2017, 17:30
Экология
Спасатели рекомендуют: встреча с медведем
05.06.2017, 17:02
Столица
В Якутске волонтеры «Люди добра» провели праздник для детей
05.06.2017, 16:38
Экология
 Уважаемые работники и ветераны природоохранных органов, экологи-активисты!
05.06.2017, 16:33
Культура & Образование
Наш первый фестиваль уличных и клубных танцев «Р.И.Т.М.»
05.06.2017, 16:19
Столица
Семья Габышевых приняла участие в акции «Папа может, сын поможет!»
05.06.2017, 15:42
Происшествия
Утреннее ДТП со смертельным исходом в Якутске
05.06.2017, 15:36
Финансы
Россельхозбанк и правительство Красноярского края поддержат развитие овощеводства в Сибири
05.06.2017, 15:22
Культура & Образование
Анонс
Күнү уруйдуур Ыһыах ырыаларынан алгыстаныҥ!
05.06.2017, 15:14
Культура & Образование
Анонс
«Поколение NEXT-III»: единственный концерт «пекинских» студентов в цирке
05.06.2017, 15:06
Республика
О сроках открытия навигации для маломерных судов
05.06.2017, 15:01
Столица
Год Добра: адресная помощь
05.06.2017, 14:48
Культура & Образование
Заработала «горячая линия» Минобрнауки РС(Я) по вопросам поступления в колледжи и техникумы
05.06.2017, 14:44
Финансы
В рамках ПМЭФ-2017 Россельхозбанк подписал Соглашение о сотрудничестве с правительством Бурятии
05.06.2017, 14:39
Происшествия
Следователи ищут якутян, пострадавших от кредитных потребкооперативов
05.06.2017, 14:36
Республика
В Олёкминском энергорайоне идет ремонтная кампания
05.06.2017, 13:55
Желток
Эксклюзив
Куда пойдет уволенный замминистра?
05.06.2017, 13:08
Политика
Замминистра переходит на другую работу
05.06.2017, 12:49
Красота & Здоровье
Анонс
В Якутске на научной конференции обсудят вопросы генетики и здоровья
05.06.2017, 12:47
Республика
«Сахаэнерго» начало навигационный завоз топлива
05.06.2017, 12:46
Республика
Фотофакт
На Каскаде Вилюйских ГЭС начались судоходные попуски
05.06.2017, 12:43
Красота & Здоровье
Госдума может запретить больницам оказывать платные услуги
05.06.2017, 12:42
Происшествия
Экстра
Официально: О пожаре в доме Афанасия Максимова
05.06.2017, 12:28
Экология
В Якутске состоялся экологический велопробег-субботник
05.06.2017, 12:25
Красота & Здоровье
Тумусов внес в Госдуму проект закона об обеспечении здоровья детей
05.06.2017, 12:19
Происшествия
Имениннику в кафе нанесен смертельный удар
05.06.2017, 12:15
Культура & Образование
Позитив
Энциклопедия «Животные Якутии» от «Бичик» удостоена высокой награды всероссийского конкурса «Малая Родина»
05.06.2017, 12:07
Политика
Резонанс
Виктор Федоров озадачил федералов
05.06.2017, 11:53
Экономика
“Якутскэнерго” приглашает журналистов и блогеров участвовать в конкурсе “Энергия слова”
05.06.2017, 11:50
Экономика
Фонд капремонта: Накапливать долги не просто не выгодно, но даже опасно для семейного бюджета
05.06.2017, 11:22
Республика
Паводковая обстановка в Якутии
05.06.2017, 11:17
Культура & Образование
Стартует профильная смена «ЮниСпорт» с 5 по 25 июня
05.06.2017, 10:35
Красота & Здоровье
Галина Данчикова: Самое сильное лекарство в борьбе с недугом – любовь к детям
05.06.2017, 10:21
Культура & Образование
Позитив
Автор оперы-тойука, оперы-олонхо, балета-олонхо, этно-балета и духовной оперы-алгыса отмечает юбилей
05.06.2017, 10:05
Общество
Резонанс
В Якутии полицейский спас из горящего дома многодетную семью
05.06.2017, 9:45
Желток
Позитив
Варя Максима: Якутию на «Mrs World Russia» запомнили все
05.06.2017, 9:42
Происшествия
В Нюрбе будут судить обвиняемого во множестве краж
05.06.2017, 9:41
Финансы
Россельхозбанк предлагает жителям Якутии памятные монеты «Близнецы» по сниженным ценам
05.06.2017, 9:39
Происшествия
В центре Якутска произошел пожар
Архив новостей
Культура & Образование
6 июня 2017, 12:48
255

Целевая подготовка: Владивосток – кузница кадров для Якутии

В преддверии “горячей” поры для выпускников школ запускаем экспресс-рубрику об обучении студентов-якутян по целевой подготовке за пределами Республики Саха (Якутия). Мы будем информировать будущих студентов об учебной деятельности в центральных ВУЗах страны, где обучаются наши студенты по договорам целевого обучения. О том, как учатся и живут студенты из Якутии в г. Владивостоке нам рассказал куратор студентов-целевиков из Якутии Павел Зиновьев.

  • Павел Владимирович, для начала расскажите, пожалуйста, немного о себе.
  • Я являюсь ученым секретарем Ученого Совета Инженерной школы Дальневосточного федерального университета, доцент кафедры алгебры, геометрии и анализа Школы естественных наук Дальневосточного федерального университета, кандидат физико-математических наук, доцент. Курирую студентов из Республики Саха (Якутия), обучающихся по целевой подготовке по линии Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия). Мое знакомство с Республикой Саха (Якутией) началось в 2003 году, когда летом я был командирован в Департамент по прогнозированию, подготовке и расстановке кадров при Президенте Республики Саха (Якутия). Будучи членом предметной комиссии по математике Дальневосточного государственного технического университета (ДВГТУ), я достаточно много ездил в командировки, как по Приморскому краю, так и в другие регионы России. Поэтому к путешествию в Якутию я отнесся как к должному. В начале учебного года в коридорах учебных корпусов ДВГТУ стал встречать своих якутских студентов. Старался помочь им адаптироваться к новому для них городу, к темпу студенческой жизни. И следующим летом – снова был командирован в Якутию. С каждым годом количество студентов, обучающихся по целевой подготовке, становилось все больше. Когда это число превысило 50, мне предложили официально курировать студентов. И вот уже 13 лет моя жизнь неразрывно связана с Якутией.

  • Какие специальности популярны среди наших студентов?
  • В настоящее время в ВУЗах г. Владивостока обучаются 106 человек по целевой подготовке. Большинство студентов – представители Тихоокеанского медицинского университета (69 человек). В Дальневосточном федеральном университете обучается 30 студентов. В остальных ВУЗах города — 7 человек (3 — в Морском государственном университете им. адм. Г.И. Невельского, 3 — в Дальневосточном государственном техническом рыбохозяйственном университете и один человек в Дальневосточном государственном институте искусств). 74% студентов – девушки, 26% — юноши. Поэтому Владивосток – «город невест» с медицинским образованием. В нашем городе студенты обучаются по таким специальностям и направлениям подготовки, как «Лечебное дело», «Медико-профилактическое дело», «Педиатрия» (ТГМУ); «Горное дело», «Электроэнергетика и электротехника», «Техносферная безопасность», «Пожарная безопасность», «Землеустройство и кадастры», «Строительство», «Физическая культура», «Стандартизация и метрология», «Теплоэнергетика и теплотехника», «Нефтегазовое дело», «Геология», «Автоматизация технологических процессов и производств» (ДВФУ); «Эксплуатация судового оборудования и средств автоматики», «Судовождение» (МГУ им. адм. Г.И. Невельского); «Водные биоресурсы и аквакультура», «Продукты питания животного происхождения» (Дальрыбвтуз); «Музыкально-инструментальное исполнительство» (ДВГИИ). Контингент студентов во Владивостоке в большей степени женский. Они учатся в основном на медицинских и инженерных специальностях. Это достаточно тяжело. Однако количество отчисленных за академическую неуспеваемость небольшое. Связано это с тем, что благодаря Республиканской олимпиаде ВУЗов РФ в Республике Саха (Якутия) во Владивосток едут мотивированные студенты. К тому же у кого-то здесь учились родители, родственники, учатся друзья, кому-то подходит морской климат.

— Какие мероприятия проводятся в вашем городе в целях сплочения студентов из Якутии?

  • У нас ежегодно проводятся традиционные мероприятия, которые делают студенческую жизнь активной и запоминающейся: осенью проводим Посвящение в первокурсники и поход за город, зимой — Зимний бал, весной — Мисс Саха Владивосток и национальный праздник Ысыах. Все студенты активно принимают участие в этих мероприятиях.
  • Дайте небольшую памятку для будущих первокурсников: что они должны всегда помнить, чтобы адаптироваться в другом городе, добиться успехов в учебе. Что им нужно обязательно делать, как себя вести, как проявлять себя, в каких мероприятиях участвовать?
  • Прежде всего, первокурсники должны помнить, что основная задача у них – это учеба. Ни в коем случае нельзя пропускать занятия, выполнять все задания и рекомендации преподавателей в срок, не оставлять их на потом.

Помнить, что они не одиноки в этом городе. Помощь всегда готовы оказать Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Постоянное представительство в Дальневосточном федеральном округе, а также сами студенты-якутяне, обучающиеся в г. Владивостоке. В городе живут много якутян, у нас дружная «якутская диаспора». Необходимо всегда помнить, что они представляют Республику Саха.

Большую роль в адаптации студентов, конечно, играет студенческая общественная организация студентов-якутян, обучающихся во Владивостоке  «Кэскил». Все мероприятия, организованные студентами, проходят на высоком уровне. Это отмечают фактически все приглашенные гости. На счету «Кэскил» организация такого крупного мероприятия, как научно-практическая конференция «Молодежь в стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока», проведенная в 2014 году на базе кампуса ДВФУ совместно с Министерством профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия). Большую поддержку студентам оказывают и Постоянное представительство Республики Саха (Якутия) по Дальневосточному федеральному округу в лице заместителя постоянного представителя во Владивостоке Борисова Кима Александровича, руководитель Владивостокского филиала «Алмазэргиэнбанка» Симоновой Агнии Семеновны.

За то время, что я работаю со студентами, создавались семьи, рождались дети, я видел счастье в глазах выпускников, радость от сданной сессии и слезы отчисленных. Все это и есть наша жизнь. Приятно слышать от студентов «Спасибо!». Любой педагог знает, что это высшая похвала и это дает силы на дальнейшую работу. В свою очередь, хочу пожелать своим бывшим и настоящим студентам, чтобы они  навсегда запомнили Владивосток как город, определивший их дальнейшую судьбу. Хочу пожелать им достойно трудиться во благо родной Республики.

 

 

 

 

 

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба Минобрнауки Якутии.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
31.05.2017, 1:18
Желток
Видео
Эксклюзив
«Вова, садись. Два!» и другие яркие моменты 29-ой сессии Ил Тумэна
02.06.2017, 15:46
Происшествия
Скандал
На ВИП-рыбалку, вылившуюся в уголовное дело, ездил первый зампред правительства Якутии
02.06.2017, 11:36
Происшествия
Видео
Экстра
В Якутске на гендиректора корпорации возбуждено уголовное дело
31.05.2017, 23:57
Политика
Сенсация
Ил Тумэн разгласил персональные личные данные известных якутян
05.06.2017, 13:55
Желток
Эксклюзив
Куда пойдет уволенный замминистра?
03.06.2017, 17:57
Происшествия
Экстра
Афанасий Максимов: Мой дом подожгли!
02.06.2017, 14:07
Колонка
Анонс
Бизнес-леди Марианна Андреева открыла для себя секрет построения бизнеса без кредитов
05.06.2017, 13:08
Политика
Замминистра переходит на другую работу
05.06.2017, 23:37
Происшествия
Эксклюзив
Скандальному обувщику Карену Мартиросяну дали 5 суток
05.06.2017, 12:42
Происшествия
Экстра
Официально: О пожаре в доме Афанасия Максимова
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Эксклюзив
Желток
05.06.2017

Куда пойдет уволенный замминистра?

Экстра
Происшествия
05.06.2017

Официально: О пожаре в доме Афанасия Максимова

Красота & Здоровье
05.06.2017

Тумусов внес в Госдуму проект закона об обеспечении здоровья детей

Происшествия
05.06.2017

Имениннику в кафе нанесен смертельный удар

Позитив
Культура & Образование
05.06.2017

Энциклопедия «Животные Якутии» от «Бичик» удостоена высокой награды всероссийского конкурса «Малая Родина»

Позитив
Культура & Образование
05.06.2017

Автор оперы-тойука, оперы-олонхо, балета-олонхо, этно-балета и духовной оперы-алгыса отмечает юбилей

Позитив
Желток
05.06.2017

Варя Максима: Якутию на «Mrs World Russia» запомнили все

Анонс
Столица
05.06.2017

Якутская ТЭЦ: предстоит отключение горячей воды