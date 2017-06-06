Целевая подготовка: Владивосток – кузница кадров для Якутии

В преддверии “горячей” поры для выпускников школ запускаем экспресс-рубрику об обучении студентов-якутян по целевой подготовке за пределами Республики Саха (Якутия). Мы будем информировать будущих студентов об учебной деятельности в центральных ВУЗах страны, где обучаются наши студенты по договорам целевого обучения. О том, как учатся и живут студенты из Якутии в г. Владивостоке нам рассказал куратор студентов-целевиков из Якутии Павел Зиновьев.

Павел Владимирович, для начала расскажите, пожалуйста, немного о себе.

Я являюсь ученым секретарем Ученого Совета Инженерной школы Дальневосточного федерального университета, доцент кафедры алгебры, геометрии и анализа Школы естественных наук Дальневосточного федерального университета, кандидат физико-математических наук, доцент. Курирую студентов из Республики Саха (Якутия), обучающихся по целевой подготовке по линии Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия). Мое знакомство с Республикой Саха (Якутией) началось в 2003 году, когда летом я был командирован в Департамент по прогнозированию, подготовке и расстановке кадров при Президенте Республики Саха (Якутия). Будучи членом предметной комиссии по математике Дальневосточного государственного технического университета (ДВГТУ), я достаточно много ездил в командировки, как по Приморскому краю, так и в другие регионы России. Поэтому к путешествию в Якутию я отнесся как к должному. В начале учебного года в коридорах учебных корпусов ДВГТУ стал встречать своих якутских студентов. Старался помочь им адаптироваться к новому для них городу, к темпу студенческой жизни. И следующим летом – снова был командирован в Якутию. С каждым годом количество студентов, обучающихся по целевой подготовке, становилось все больше. Когда это число превысило 50, мне предложили официально курировать студентов. И вот уже 13 лет моя жизнь неразрывно связана с Якутией.

Какие специальности популярны среди наших студентов?

В настоящее время в ВУЗах г. Владивостока обучаются 106 человек по целевой подготовке. Большинство студентов – представители Тихоокеанского медицинского университета (69 человек). В Дальневосточном федеральном университете обучается 30 студентов. В остальных ВУЗах города — 7 человек (3 — в Морском государственном университете им. адм. Г.И. Невельского, 3 — в Дальневосточном государственном техническом рыбохозяйственном университете и один человек в Дальневосточном государственном институте искусств). 74% студентов – девушки, 26% — юноши. Поэтому Владивосток – «город невест» с медицинским образованием. В нашем городе студенты обучаются по таким специальностям и направлениям подготовки, как «Лечебное дело», «Медико-профилактическое дело», «Педиатрия» (ТГМУ); «Горное дело», «Электроэнергетика и электротехника», «Техносферная безопасность», «Пожарная безопасность», «Землеустройство и кадастры», «Строительство», «Физическая культура», «Стандартизация и метрология», «Теплоэнергетика и теплотехника», «Нефтегазовое дело», «Геология», «Автоматизация технологических процессов и производств» (ДВФУ); «Эксплуатация судового оборудования и средств автоматики», «Судовождение» (МГУ им. адм. Г.И. Невельского); «Водные биоресурсы и аквакультура», «Продукты питания животного происхождения» (Дальрыбвтуз); «Музыкально-инструментальное исполнительство» (ДВГИИ). Контингент студентов во Владивостоке в большей степени женский. Они учатся в основном на медицинских и инженерных специальностях. Это достаточно тяжело. Однако количество отчисленных за академическую неуспеваемость небольшое. Связано это с тем, что благодаря Республиканской олимпиаде ВУЗов РФ в Республике Саха (Якутия) во Владивосток едут мотивированные студенты. К тому же у кого-то здесь учились родители, родственники, учатся друзья, кому-то подходит морской климат.

— Какие мероприятия проводятся в вашем городе в целях сплочения студентов из Якутии?

У нас ежегодно проводятся традиционные мероприятия, которые делают студенческую жизнь активной и запоминающейся: осенью проводим Посвящение в первокурсники и поход за город, зимой — Зимний бал, весной — Мисс Саха Владивосток и национальный праздник Ысыах. Все студенты активно принимают участие в этих мероприятиях.

Дайте небольшую памятку для будущих первокурсников: что они должны всегда помнить, чтобы адаптироваться в другом городе, добиться успехов в учебе. Что им нужно обязательно делать, как себя вести, как проявлять себя, в каких мероприятиях участвовать?

Прежде всего, первокурсники должны помнить, что основная задача у них – это учеба. Ни в коем случае нельзя пропускать занятия, выполнять все задания и рекомендации преподавателей в срок, не оставлять их на потом.

Помнить, что они не одиноки в этом городе. Помощь всегда готовы оказать Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Постоянное представительство в Дальневосточном федеральном округе, а также сами студенты-якутяне, обучающиеся в г. Владивостоке. В городе живут много якутян, у нас дружная «якутская диаспора». Необходимо всегда помнить, что они представляют Республику Саха.

Большую роль в адаптации студентов, конечно, играет студенческая общественная организация студентов-якутян, обучающихся во Владивостоке «Кэскил». Все мероприятия, организованные студентами, проходят на высоком уровне. Это отмечают фактически все приглашенные гости. На счету «Кэскил» организация такого крупного мероприятия, как научно-практическая конференция «Молодежь в стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока», проведенная в 2014 году на базе кампуса ДВФУ совместно с Министерством профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия). Большую поддержку студентам оказывают и Постоянное представительство Республики Саха (Якутия) по Дальневосточному федеральному округу в лице заместителя постоянного представителя во Владивостоке Борисова Кима Александровича, руководитель Владивостокского филиала «Алмазэргиэнбанка» Симоновой Агнии Семеновны.

За то время, что я работаю со студентами, создавались семьи, рождались дети, я видел счастье в глазах выпускников, радость от сданной сессии и слезы отчисленных. Все это и есть наша жизнь. Приятно слышать от студентов «Спасибо!». Любой педагог знает, что это высшая похвала и это дает силы на дальнейшую работу. В свою очередь, хочу пожелать своим бывшим и настоящим студентам, чтобы они навсегда запомнили Владивосток как город, определивший их дальнейшую судьбу. Хочу пожелать им достойно трудиться во благо родной Республики.