ЦБ подал иск о банкротстве лишившегося лицензии якутского банка «Таатта»

Банк России подал в Арбитражный суд республики Саха (Якутия) иск о признании якутского банка «Таатта» банкротом, следует из данных картотеки арбитражных дел.

ЦБ подал иск 24 июля, к производству он пока не принят.

Как сообщалось ранее, Банк России отозвал лицензию у банка «Таатта» 5 июля. ЦБ РФ также аннулировал лицензию якутского банка на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В банк назначена временная администрация до появления конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Было возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств в особо крупном размере из кассы московского филиала банка «Таатта».

По данным ЦБ на конец июня, банк принадлежит физлицам: Ян Коршак (9,9927%), отец и сын Игорь и Александр Васильевы (9,8995%), Ирина Фатина (8,2876%), Евгения Романова (8,0963%), Дмитрий Соловьев (8,0296%), Мария Хомякова (8,0286%), Надежда Яркова (8,0286%), Ирина Басова (8,0301%), Сания Дорохина (8,0301%), Сергей Левин (6,8887%), Светлана Журенкова (6,1923%). Еще 9,842% принадлежит ООО «БестТехноЛизинг», оставшиеся 0,6539% — акционерам-миноритариям.