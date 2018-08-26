C триумфом закончились гастроли Театра Камала в Якутске

В Якутске завершились гастроли Татарского государственного академического театра им. Г. Камала. Якутская публика аплодировала казанским артистам стоя. Театр Камала представил зрителям два спектакля, премьеру 112-го сезона «Пришлый» С. Гаффаровой и «Зятья Гэргэри» Т. Миннуллина.

Напомним, приезд знаменитого Театра Камала в Якутске стал возможен благодаря программе «Большие гастроли» Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры Российской Федерации при содействии Министерства культуры и духовного развития РС (Я).

Администрация Саха академического театра им. П.А. Ойунского выражает благодарность своим друзьям: «Саха Чэй», РА «Табык», «ADVEXUS», управление культуры и духовного развития ОА «Город Якутск», Якутский музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского, Государственный театр оперы и балета им. Д.К. Сивцева Суорун Омоллоона, Государственная филармония РС (Я) им. Г.М. Кривошапко, Якутский колледж культуры и искусств, Ресурсный проектный центр МК и ДР РС (Я) а также информационным партнерам sakhalife.ru, ykt.ru, ysia.ru, yakutia.info, НВК «Саха», «Якутск вечерний», «Якутия», «Саха сирэ», радио станция «Виктория — Саха», «Дорожное», «Русское радио», «DFM». Отдельную благодарность выражаем Татарской общине РС (Я) «Туган Як», лично руководителю Ильдус Юнусовичу Волкову.