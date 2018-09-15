C начала года энергетики Южной Якутии присоединили к сетям  более двухсот новых абонентов

Энергетики филиала «ДРСК» «ЮЯЭС» активно продолжают работы по технологическому присоединению объектов на территории Алданского района. За восемь месяцев текущего года в филиал поступило более трехсот заявок на подключение к сетям компании. Основная масса обращений принята от собственников индивидуальных жилых домов и гаражей.

Всего же с начала года филиал исполнил свои обязательства по 238 договорам на присоединение к электросетям. Среди них — психоневрологический диспансер, три станции связи «МТС». По заявке АО «Теплоэнергосервис» энергетики подключили к своим сетям котельную в с. 1-й Орочен. Произведена работа по обеспечению электроэнергий уличного освещения в п. Нижний Куранах и г. Томмоте. В селе Хатыстыр к энергетическим мощностям «ЮЯЭС» подключен новый детский сад. Общий прирост электроэнергии составил более 3 тыс. кВт.

«Деятельность филиала по технологическому присоединению является одним из приоритетных направлений и способствует социально-экономическому развитию нашего района», — прокомментировал директор «Южно-Якутских электрических сетей» Игорь Шкурко.

До конца текущего года специалисты компании планируют присоединить 150 объектов в Алданском районе. На очереди еще 140, работы по ним намечены на первое полугодие 2019 года, сообщает пресс-служба филиала АО «ДРСК» «ЮЯЭС».