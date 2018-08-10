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10 августа 2018, 17:50
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Бюджетникам повысят зарплату

Более 2,5 млрд. рублей будет направлено в этом году на повышение зарплаты бюджетникам.

Сегодня утверждено распределение субсидий из госбюджета республики местным бюджетам на  повышение оплаты труда работников учреждений бюджетного сектора в 2018 году.

Согласно распоряжению Правительства республики Саха (Якутия) №234 от 10 августа сумма субсидии местным бюджетам муниципальных районов и городских округов составила 1 млрд. 895 миллионов рублей, субсидии местным бюджетам городских и сельских поселений составили 697,2 млн. рублей.

Средства будут направлены на увеличение заработной платы целевых категорий работников, прочих работников муниципальных учреждений, увеличение заработной платы до минимального размера оплаты труда. Напомним, что руководством республики проведена большая  совместная работа с федеральным центром в рамках исполнения майских указов Президента страны.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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