Бюджет Якутии: Более 130 млрд рублей направлены на повышение качества жизни населения

Сегодня на заседании правительства рассмотрен отчет об исполнении бюджета республики в 2017 году. Согласно информации Минфина республики расходы бюджета в 2017 год составили 186,3 млрд. рублей. Программные расходы государственного бюджета в 2017 году были распределены по 3 основным блокам.

Расходы по блоку «Новое качество жизни» в 2017 году составили 131,8 млрд. рублей или 72,6% общего объема программных расходов, из них: на развитие образования – более 30 млрд. руб., на развитие здравоохранения – более 20 млрд. руб., на обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами – более 37 млрд. руб., на социальную поддержку граждан – 17 млрд. рублей.

Расходы по блоку «Инновационное развитие и модернизация экономики» составили 18 млрд. рублей. Средства направлены на поддержку сельского хозяйства, развитие транспортного комплекса, субсидирование авиаперевозок, капитальный ремонт многоквартирных домов, поддержку завоза грузов, развитие информационных и телекоммуникационных технологий.

Расходы на реализацию государственных программ, входящих в блок «Эффективное государство», составили 31, 6 млрд. рублей, основная доля которых направлена на выполнение полномочий органов местного самоуправления и на обеспечение сбалансированности бюджетной системы.

В 2017 году за счет всех источников введено 53 объекта социального назначения, в том числе 8 объектов общего образования , 26 детских дошкольных учреждений (в том числе 7 детских садов в рамках ГЧП), 6 объектов здравоохранения, 7 объектов культуры, 4 объекта спорта, 2 объекта социального обеспечения.