Бюджет Вилюйского улуса принят

Сегодня, 27 января внеочередная сессия депутатов Вилюйского районного Совета приняла бюджет улуса на 2017 год, сообщают SakhaLife из Вилюйска.

Камень преткновения – дивиденды от АЛРОСА в размере 34,5 млн. руб., как и было ранее заявлено, на этот раз не стали распределять. Этим займется согласительная комиссия, сформированная на сессии из 10 человек: 5 из них депутаты, 5 – представители администрации улуса.

При обсуждении бюджета возник вопрос, что отсутствует отзыв от прокуратуры района, который по регламенту считается обязательным. Но представители администрации улуса пояснили, что прокуратура пишет представление в том случае, если видит нарушения, если же их нет, может и не направлять письменный отзыв. Учитывая, что бюджет улусу необходим, депутаты поставили на голосование и приняли абсолютным большинством: 38 – за, 3 – воздержались.

Напомним, что на предыдущей сессии депутаты распределили «алмазные» деньги на строительство инфраструктуры земельным участкам многодетных семей в Вилюйске и тепломагистрали села Халбатцы. Тогда как администрация улуса планировала все эти деньги направить на строительство Дома культуры в Вилюйске. Глава Вилюйского улуса Сергей ВИНОКУРОВ на районной планерке назвал решение депутатов «дурацким» и заявил, что не будет подписывать бюджет, принятый с нарушением регламента.

Сегодня сессия прошла в спокойной обстановке. Глава и депутаты смогли найти компромисс в важный момент.