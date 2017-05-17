Бывший военком будет командовать Якутским домом-интернатом!

Бывший военный комиссар республики Николай ТРЯПША в комментарии ЯСИА заявил, что назначен директором Якутского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

«Я с понедельника вышел на новую работу. Приказ об этом был подписан еще 12 мая. О ближайших планах пока рассказать не могу, буду работать. Если интересно, как сложатся дела, приглашаю в дальнейшем посетить наше учреждение», — сообщил Николай Тряпша в телефонном разговоре.

Отметим, что в феврале 2017 года на крыльце дома-интерната замерз пациент. Бывший директор Иннокентий ДЕГТЯРЕВ после несчастного случая был уволен, а сотрудника ЧОП «Корунд», который в тот день уснул на рабочем месте, будут судить.