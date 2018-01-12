Бывший сотрудник умудрился стащить с предприятия четыре катушки кабеля

В отдел полиции г. Ленска поступило сообщение о пропаже 4-х катушек кабеля в одной из организаций.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен злоумышленник. Им оказался 27-летний местный житель.

Выяснилось, что подозреваемый раньше работал в данной организации, поэтому знал в какое время лучше совершить кражу, как обойти охрану. Мужчина, похитив кабель, сдал его в пункт приема цветных металлов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».