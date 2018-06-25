Бывший руководитель департамента мэрии, осужденный за мошенничество, освобожден по УДО

Месяц назад SakhaLife сообщал о ходе рассмотрения в Якутском городском суде дела о мошенничестве и легализации имущества, приобретенного в результате совершения преступления (http://sakhalife.ru/odno-moshennichestvo-dva-puti-zashhityi-kto-okazhetsya-v-vyiigryishe/).

Напомним, предприниматель Олег ОЛЕСОВ обвиняется в том, что летом 2012 года по предварительному сговору с юристом Иваном Шкляром, с использованием поддельных документов он незаконно приобрел на имя подконтрольного лица право собственности на земельный участок площадью 4050 м2, рыночная стоимость которого составила 6,7 млн рублей.

Дело в отношении Олесова все еще находится в производстве суда первой инстанции — после заявления обвиняемого о том, что он не владеет русским языком, потребовался перевод материалов дела на якутский язык. Из-за ошибок перевода обвинительного заключения дело два раза было возвращено судом прокурору.

Шкляр, являвшийся на момент возбуждения уголовного дела руководителем Департамента градостроительной политики Окружной администрации Якутска, был осужден в 2016 году. Юрист признал вину и заключил сделку со следствием. Приговор суда многих удивил своей суровостью — по сути, посредник, лично имущественно не заинтересованный в афере (за исключением получения вознаграждения за юридические услуги), был приговорен к реальному сроку лишения свободы. Ему было назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.

В прошлой статье мы предположили, что скоро Шкляр будет освобожден условно-досрочно. Так и случилось, 22 июня 2018 года Якутский городской суд рассмотрел его ходатайство об УДО, которое было удовлетворено.

Тем временем рассмотрение уголовного дела в отношении Олега Олесова продолжается. За инкриминируемое деяние законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет лишения свободы. SakhaLife следит за развитием событий.